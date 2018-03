Er hatte einst US-Whistleblowerin Chelsea Manning überführt. Nun ist Adrian Lamo tot. Wie US-Medien berichten, ist der Hacker am Freitag im Alter von 37 Jahren gestorben. Zur Todesursache ist bisher nichts bekannt.

Hacker, der Manning auslieferte, ist tot

Adrian Lamo ist tot. Der Hacker, der Chelsea Manning in Haft brachte, wurde nur 37 Jahre alt.

Adrian Lamo hackte die Netzwerke der New York Times, von Yahoo und Microsoft. Bekannt wurde er jedoch, als er Chelsea Manning, damals noch unter ihrem früheren Namen Bradley Manning, auslieferte. Sie hatte Adrian Lamo um Hilfe gebeten, um hunderttausende Dokumente aus Armeebeständen über Vorkommnisse bei den Kriegen im Irak und in Afghanistan an die Enthüllungsplattform Wikileaks weiterzuleiten. Adrian Lamo sah jedoch durch diese Enthüllungen die nationale Sicherheit der Vereinigten Staaten gefährdet und meldete Manning. Chelsea Manning war 2013 unter anderem wegen Spionage zu 35 Jahren Militärhaft verurteilt worden und hat davon knapp sieben Jahre abgesessen.