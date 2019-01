Gute Frage, falsche Wahl

Nach den Wahlen ist vor den Wahlen. 2019 steht eine „Schicksalswahl“ für Europa an. Im Mai entscheidet sich, ob die EU den populistischen Kräften zum Opfer fallen wird.

Nach den Wahlen ist vor den Wahlen. 2019 steht eine „Schicksalswahl“ für Europa an. Im Mai entscheidet sich, ob die EU den populistischen Kräften zum Opfer fallen wird. Das Überleben der Union steht demnach auf dem Spiel – so zumindest die These vieler Politiker der fortschrittlichen, liberalen und pro-europäischen Mitte. Das Problem dabei: Es stimmt nicht.

Wahlkampftechnisch ist diese Schwarz-Weiß-Malerei durchaus nachvollziehbar ...