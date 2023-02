Gerhard Beestermöller von der Luxembourg School of Religion & Society stellt neue Impulse für eine christliche Friedensethik vor.

International 5 Min.

Glaube

Gut-Böse-Schema sichert keinen dauerhaften Frieden

Martin RECKTENWALD Gerhard Beestermöller von der Luxembourg School of Religion & Society stellt neue Impulse für eine christliche Friedensethik vor.

Für einen dritten Weg zur langfristigen Sicherung des Friedens plädierte Gerhard Beestermöller, Professor im Ruhestand, von der Luxembourg School of Religion & Society in seinen Vortrag „Ein Jahr Krieg in der Ukraine – Zeitenwende für die christliche Friedensethik?“. Weder Pazifismus bis zur Selbstaufgabe noch die Logik eines Kampfes von Gut gegen Böse hält er für zielführend – vielmehr müssten Wirkmechanismen der Geschichte verstanden und durchbrochen werden. Beestermöller stellte auf Einladung der Commission Luxemburgeoise Justice et Paix im Centre de Formation Diocésain Jean XXIII einige Gedanken aus seiner laufenden Forschungsarbeit vor.

Pflugscharen zu Schwertern?

Der Krieg in der Ukraine habe durch seine Realität von Tod und Zerstörung viele öffentliche Debatten in der westlichen Welt ins Gegenteil verkehrt. Wo nach Ende des Kalten Krieges lange von Einfahren der Friedensdividende und „Entfeindung“ die Rede war, seien nun Begriffe wie Feindschaft und Sieg in den Vordergrund gerückt. Mit der Bibel gesprochen, wechselte der Ton von Michas (Mi 4, 1-3) „Schwerter zu Pflugscharen“ zum Propheten Joel (Joel 4-10): „Schmiedet Schwerter aus euren Pflugscharen“. Der Herausforderung dieser „Zeitenwende“ müsse sich eine moderne Friedensethik stellen – zumal eine christliche. Für diese gelte ein doppelter Anspruch: „Christliche Friedensethik muss aus Sicht der Bergpredigt interpretiert werden und zugleich der autonomen Moral gehorchen.“ Sie müsse also vor dem Evangelium mit seinem Gebot der Nächsten- und Feindesliebe ebenso wie vor der allgemeinen menschlichen Vernunft bestehen.

Für Beestermöller folgen daraus mit Blick auf den aktuellen Krieg in der Ukraine mehrere Schlüsse. „Ein Recht auf Selbstverteidigung kann man der Ukraine nicht absprechen“, lautet einer davon. Das umfasse auch Waffenlieferungen zur Unterstützung dieser Selbstverteidigung. Aber eben nicht eine darüber hinaus gehende, eskalierende Kriegslogik: „Kampfflugzeuge, um den Krieg nach Russland zu tragen, sind der falsche Weg.“ Ja, Russland habe einen klaren Rechtsbruch begangen. Darauf müsse reagiert und Grenzen müssten gesetzt werden. Und dazu sei zum jetzigen Zeitpunkt der Einsatz von Gewalt leider nicht verzichtbar, wenn man den Ukrainern nicht das Recht auf Selbstbestimmung absprechen wolle. Hüten müsse man sich jedoch vor einem Denken im Gut-Böse-Schema, nachdem Russland als das Böse vollständig militärisch niedergerungen und bestraft werden müsse. „Aussagen wie ,Kampf der Demokratien gegen die neuen Diktaturen‘ führen in die Irre“, meint Beestermöller. Sie trügen nicht zu einer langfristigen Sicherung des Friedens bei, sondern förderten neuerliche Rachegedanken.

Foto: Laurent Blum

Russland sieht sich auf „heiliger Mission“

Für den Theologen lohnt der Blick auf die Motivation der russischen Seite. Aus deren Sicht sei der Bruch des Völkerrechts keineswegs verwerflich, sondern vielmehr eine moralische Notwendigkeit. „Der Glaube an ein heiliges Russland ist echt“, erläuterte der Referent. Putin verpflichte seine Parteikader dazu, umfassend philosophische Schriften und die großen Denker der russischen Geschichte zu studieren. Die „heilige Mission“, der Welt den guten Weg Russlands zu bringen, sei also durchaus tiefgreifend ideologisch unterfüttert. (Auch die Russisch-Orthodoxe Kirche spielt hier eine wichtige Rolle.)„Und Putin weiß dafür die Masse des Volkes hinter sich“, ist Beestermöller überzeugt. Derartig motivierte Menschen ließen sich kaum durch die Angst vor rein materiellen Verlusten von ihrem Tun abbringen. Und selbst bei einer militärischen Niederlage erkennen sie nicht notwendigerweise ihr Handeln als falsch an. Wie fatal solche Dinge wirken könnten, habe der von Bestrafung der Besiegten geprägte Friedensschluss nach dem Ersten Weltkrieg gezeigt, der Revanchismus befeuert und den Weg zu einem Zweiten Weltkrieg mit geebnet habe.

Beestermöller gründet seine Thesen wesentlich auf Arbeiten des deutsch-jüdischen Soziologen Norbert Elias (1897–1990). Dieser hatte im Rückblick auf die Gewaltherrschaft der Nationalsozialisten, die Beweggründe von Nationen und der in ihnen zusammengeschlossenen Menschen erforscht. Elias sah dabei Gesetzmäßigkeiten der Geschichte, die wesentlich über Krieg und Frieden entscheiden. Absteigende Großmächte im Wettstreit der Starken und Schwachen verfallen dabei regelmäßig in eine Negativspirale. Und das umfasst die Menschen, die sich in der Moderne wesentlich mit ihrer Nation identifizieren. Sie verstehen Entwicklung und Gründe des Abstiegs nicht und verfallen der Angst. Und dann schlägt die Stunde der Führer. „Es sind moderne Magier, die ihnen versprechen, gegen alle Anzeichen der Realität alte Größe wieder herbeizuzaubern“, sagt Beestermöller. Mit solchen Führern an der Spitze wächst die Kriegsgefahr erheblich.

Das Saalpublikum im Centre Jean XXIII lauscht konzentriert dem Vortrag von Professor Beestermöller, um sich anschließend lebhaft in die Diskussion einzuklinken. Laurent Blum

Recht verteidigen, aber Dialog weiterführen

Dem Ziel dauerhafter Friedenssicherung dient es nach dieser Sichtweise nicht, die Position des Stärkeren einzunehmen und rein auf militärische Macht zu setzen. Der gefühlt Schwächere wird dadurch eher zusätzlich provoziert. Eine Friedensethik nach Elias muss vielmehr die Rolle des außenstehenden Beobachters einnehmen. Sie muss Wirkmechanismen erkennen und helfen, diese zu durchbrechen. Dabei geht es nicht um unabwendbare Fremdbestimmung durch die Geschichte, sondern um wissenschaftliche Analyse. „Wir beherrschen die Natur, indem wir uns ihr unterwerfen“, zitiert Beestermöller einen vergleichbaren Blick auf die Grundlage der Naturwissenschaften.



Als Konsequenz für die aktuelle Politik leitet der Professor folgende Haltung ab: „Dem Unrecht Recht entgegensetzen. Aber der Gedanke an Bestrafung ist absurd, das trifft den falschen Adressaten.“ Also kein radikaler Pazifismus, sondern Selbstverteidigung – soweit notwendig auch mit Gewalt. Parallel dazu müsse aber zwingend bereits ein weiterer Schritt laufen: der Dialog mit der Gegenseite. Nur ein solcher Austausch, könne den Russen helfen, ein neues Bild von sich selbst zu entwickeln, das nicht mehr auf eine Kriegslogik hinausläuft. Als christlichen Begriff für diese Geisteshaltung bringt Beestermöller „gerechten Zorn“ ins Gespräch: „Der gerechte Zorn fußt nicht im Hass, sondern in der Liebe. Er lehnt den Übeltäter ab, aber will ihm Gutes tun.“

Im Anschluss an den Vortrag entspann sich eine lebhafte Diskussion im Zuhörerraum. Zur Sprache kamen dabei unter anderem die Rolle der USA, des Papstes und nationaler Kirchenvertreter sowie der Umgang mit russischen Kulturschaffenden. Für Beestermöller gehört der Kulturaustausch zu seiner Vorstellung eines Dialogs mit dazu. Boykotte hält er deshalb für kontraproduktiv. „Sollen sie sich doch rechtfertigen. Wir sind doch stark genug, um das auszuhalten“, meinte er.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.