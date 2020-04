Einige wenige Wirkstoffe gegen das Corona-Virus werden bereits in klinischen Studien getestet. Nun ist auch ein deutsches Unternehmen dabei.

Grünes Licht für erste klinische Studie zu Corona-Impfstoff

Einige wenige Wirkstoffe gegen das Corona-Virus werden bereits in klinischen Studien getestet. Nun ist auch ein deutsches Unternehmen dabei.

(dpa) – Das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) hat erstmals in Deutschland eine Zulassung für die klinische Prüfung eines Impfstoff-Kandidaten gegen das neuartige Coronavirus erteilt. Das Mainzer Unternehmen Biontech erhält demnach die Genehmigung, seinen Wirkstoff zu testen, wie das PEI am Mittwoch mitteilte. Laut Biontech soll es Tests an rund 200 gesunden Freiwilligen geben.

"Wir haben Angst, aber wir sind da" - Einblick in die Intensivstation Die Covid-19-Krise bringt das Krankenhauspersonal an den Rand der Erschöpfung. Jeden Tag, jede Minute kämpfen sie und bringen all ihren Mut auf, um gegen die Virus-Erkrankung anzukämpfen und um die Hoffnung nicht zu verlieren.

„Die Erprobung von Impfstoffkandidaten am Menschen ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu sicheren und wirksamen Impfstoffen gegen Covid-19 für die Bevölkerung in Deutschland und darüber hinaus“, teilte das PEI mit. Die Genehmigung sei das Ergebnis einer sorgfältigen Bewertung des potenziellen Nutzen-Risiko-Profils des Impfstoffkandidaten. Biontech kooperiert bei der Entwicklung des Impfstoffs mit dem Pharmaunternehmen Pfizer.

Verträglichkeitsprüfung

Liveticker: Das Virus lässt nicht locker Peking verschärft die Maßnahmen wieder und die Tourismusanbieter fürchten um die Sommersaison. Alle Nachrichten um Covid-19 in Kürze.

In der klinischen Studie der Phase I/II soll unter anderem grundlegend die Verträglichkeit und Sicherheit des Impfstoff-Kandidaten geprüft werden. Der von Biontech entwickelte Wirkstoff gehört in die Gruppe der genbasierten Impfstoffe. Diese enthalten genetische Informationen des Erregers. Im Körper werden daraus Proteine hergestellt, gegen die das Immunsystem Abwehrstoffe bildet. Biontech arbeitet bisher vorrangig an der Entwicklung von Immuntherapien gegen Krebs.

Seit Ausbruch der Covid-19-Epidemie sind nach Angaben des Verbands forschender Arzneimittelhersteller mindestens 80 Impfstoffprojekte angelaufen, vier Wirkstoffe werden demnach bereits in klinischen Studien in China und den USA getestet.

In Deutschland werden nach Angaben von PEI-Präsident Klaus Cichutek in diesem Jahr voraussichtlich insgesamt vier klinische Studien mit einem Impfstoffkandidaten starten. Dass bereits in diesem Jahr ein erster zugelassener Impfstoff für die allgemeine Bevölkerung bereit steht, hält Cichutek für unwahrscheinlich.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.