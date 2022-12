Gemeinsam mit Kooperationsminister Franz Fayot macht der Großherzog sich ein Bild der Luxemburger Entwicklungshilfe in Südostasien.

International 13

Bis Donnerstag

Großherzog Henri zu Besuch in Laos

Gemeinsam mit Kooperationsminister Franz Fayot macht der Großherzog sich ein Bild der Luxemburger Entwicklungshilfe in Südostasien.

(TJ) - Seit 25 Jahren unterstützt Luxemburg Laos. Der rund 7,5 Millionen zählende Nachbarstaat von Vietnam und Thailand gehört zu den ärmsten Ländern in Südostasien, hat keinen Zugang zum Meer und viele Menschen sind kaum ausgebildet. Die 1997 beschlossene Partnerschaft mit Luxemburg zielt darauf ab, Armut einzudämmen und dem Land bei seiner Entwicklung unter die Arme zu greifen.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

6 Minister Fayot und Großherzog Henri in der Rechtsfakultät von Ventiane. Foto: Maison du Grand-Duc / Sophie Margue

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Minister Fayot und Großherzog Henri in der Rechtsfakultät von Ventiane. Foto: Maison du Grand-Duc / Sophie Margue Foto: Maison du Grand-Duc / Sophie Margue Großherzog Henri und der laotische Präsident Thongloun Sisoulith während des offiziellen Empfangs. Foto: Maison du Grand-Duc / Sophie Margue Gemeinsam mit Khemmani Pholsena, Chefin des Präsidialbüros in Ventiane stellte die Delegation sich dem Fotografen. Foto: Maison du Grand-Duc / Sophie Margue Im Kardiologiezentrum Mahosot. Foto: Maison du Grand-Duc / Sophie Margue Im einstigen königlichen Palast. Foto: Maison du Grand-Duc / Sophie Margue

Gemeinsam mit Kooperationsminister Franz Fayot macht Großherzog Henri sich noch bis Donnerstag vor Ort ein Bild der im Lauf der vergangenen Jahre geleisteten Arbeit. Am Montag stand eine Unterredung mit dem laotischen Präsidenten Thongloun Sisoulith auf der Tagesordnung, ebenso die Unterzeichnung mehrerer Protokolle für die weitere Zusammenarbeit in den Bereichen Gesundheit, Ernährung, Ausbildung und Rechtswesen.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

7 Foto: Maison du Grand-Duc / Sophie Margue

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Foto: Maison du Grand-Duc / Sophie Margue Foto: Maison du Grand-Duc / Sophie Margue Foto: Maison du Grand-Duc / Sophie Margue Foto: Maison du Grand-Duc / Sophie Margue Foto: Maison du Grand-Duc / Sophie Margue Foto: Maison du Grand-Duc / Sophie Margue Foto: Maison du Grand-Duc / Sophie Margue

Am Dienstag standen mehrere Besichtigungen auf dem Programm. So informierte sich der Großherzog im lokalen Institut Pasteur über das Lao-Luxembourg-Laboratorium, an dem neuartige Infektionskrankheiten erforscht werden und zugleich laotische Forscher ausgebildet werden.

Erstmals mehr als 500 Millionen Euro an Hilfen Franz Fayot erinnert in seiner Jahreserklärung an die akute Krisensituation weltweit und setzt stark auf internationale Zusammenarbeit.

Auch ein Besuch in der Rechts- und Politikfakultät des Landes, mit der Luxemburg seit 2013 zusammenarbeitet, durfte nicht fehlen. Am Nachmittag stattete die Delegation dem laotisch-luxemburgischen Herzinstitut in der Universitätsklinik Mahosot einen Besuch ab. Dieses wurde 2004 von der ONG Aide au développement de la santé und dem Kooperationsministerium errichtet und ist in Laos mittlerweile zu einer Referenzklinik in ihrem Gebiet aufgestiegen. Besonders sozial schwache Menschen aus dem Entwicklungsland sollen hier Zugang zu spezialisierten Behandlungen im Bereich der Cardio-Medizin bekommen. Die luxemburgische Delegation soll sich noch bis Donnerstag in Südostasien aufhalten.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.