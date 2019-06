Großherzog Henri auf Österreich-Besuch

Inmitten seines "Vereidigungsmarathons" lud der österreichische Bundespräsident die Staatschefs der deutschsprachigen Länder nach Linz ein. Auch Großherzog Henri reiste zu dem Treffen.

Inmitten seines "Vereidigungsmarathons" lud der österreichische Bundespräsident die Staatschefs der deutschsprachigen Länder nach Linz ein. Auch Großherzog Henri reiste zu dem Treffen.

(jt) - Großherzog Henri hat am Montag und Dienstag an einem Treffen der deutschsprachigen Staatsoberhäupter im österreichischen Linz teilgenommen. Neben Debatten über die politische Lage nach der EU-Wahl ließen sich die sechs Staatschefs unter anderem das Ars Electronica Center, ein Museum für elektronische Medien, zeigen. Auch die Themen Klimawandel, Künstliche Intelligenz und Demokratie in der Informationsgesellschaft standen auf dem Programm des Treffens in Oberösterreich.

Großherzog Henri in der Linzer Straßenbahn. Bild: Cour grand-ducale / Sophie Margue Der luxemburgische Staatschef wendet sich an seine Kollegen. Bild: Cour grand-ducale / Sophie Margue Großherzog Henri im Museum Ars Electronica. Bild: Cour grand-ducale / Sophie Margue Besuch im Lentos Art Museum in Linz. Bild: APA/AFP/Helmut Fohringer Alexander van der Bellen (am Mikro) mit seinen deutschsprachigen Amtskollegen Ueli Maurer (v.l., Schweiz), Großherzog Henri, König Philippe von Belgien, Frank-Walter Steinmeier (Deutschland) und Prinz Alois von Liechtenstein. Bild: AFP/APA/Helmut Fohringer Großherzog Henri mit dem österreichischen Bundespräsidenten Alexander van der Bellen und dessen Ehefrau Doris Schmidauer. Bild: Cour grand-ducale / Sophie Margue

Der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nahm zur brenzligen politischen Lage in Berlin Stellung. Er forderte die Regierung aus CDU/CSU und SPD auf, trotz der aktuellen parteiinternen Debatten weiter für die Bürger zu arbeiten. „Regierungen legitimieren sich durch Handeln, durch Taten“, sagte Steinmeier am Dienstag in Linz. Deshalb erwarte die Bevölkerung zu Recht, dass die Regierung sich mit wichtigen Themen beschäftige und Entscheidungen treffe. „Dazu gehört das Thema Wohnen, dazu gehört natürlich auch, die richtigen Entscheidungen im Kampf gegen den Klimawandel und vieles andere mehr. Ich glaube, da haben die Menschen die Erwartung, dass die Regierung sich diesen Fragen schnell wieder zuwendet.“

Andrea Nahles hatte am Sonntag ihren Rücktritt als SPD-Parteichefin und Fraktionsvorsitzende angekündigt. Seitdem hat auch die Frage nach dem Fortbestand der großen Koalition wieder an Brisanz gewonnen. Bisher ist noch offen, wer die SPD langfristig führen wird.

Die weiteren Teilnehmer am Gipfeltreffen in Linz waren der Gastgeber und momentan vielbeschäftigte österreichische Bundespräsident Alexander van der Bellen, der Schweizer Bundesratspräsident Ueli Maurer, das Liechtensteiner Erbprinzenpaar Alois und Sophie sowie König Philippe und Königin Mathilde von Belgien.