Laut chinesischen Staatsmedien gab es in Peking ein Bankett mit Großherzog Henri sowie weiteren, illustren Gästen.

Bankett in Peking

Großherzog Henri am Tisch mit Jinping und Putin

(jwi/mig) – Großherzog Henri kam am vergangenen Samstag für ein Bankett in Peking laut chinesischen Staatsmedien unter anderem mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping, Russlands Präsidenten Wladimir Putin sowie Saudi-Arabiens Kronprinz Mohammed bin Salman zusammen. Der einzige weitere europäische Staatschef an dem Abend sei Präsident Andrzej Duda aus Polen gewesen.

Das Kritische daran: Der Großherzog ist eigentlich nicht als Staatschef, sondern als offizielles IOC-Mitglied zu den Olympischen Spielen nach Peking gereist. Politische Spannungen sowie die Vorwürfe von Menschenrechtsverletzungen im Gastgeberland China belasten derzeit die Winterspiele. Andere Staaten wie die USA, Großbritannien, Australien oder Kanada hatten aus diesen Gründen bereits im Vorfeld öffentlich einen Boykott der Spiele angekündigt. Deutschland und Japan traten ebenfalls ohne politische Unterstützung auf. Auch die luxemburgische Regierung entschied sich, nicht bei diesen Spielen dabei zu sein.

Am Rande der Pressekonferenz zum Thema Asyl und Immigration am Montag sagte Außenminister Jean Asselborn (LSAP) dazu, beim Treffen habe der Staatschef den chinesischen Präsidenten aufgefordert, Druck auf Russland zu machen, damit es nicht zu Kriegshandlungen in der Ukraine komme. Dieses Gespräch sei mit der Luxemburger Regierung abgesprochen gewesen. „Der Luxemburger Staatschef ist auf mich zugekommen. Wir hatten ein längeres Gespräch über die Punkte, die er erwähnen sollte. Das hat er dann auch getan“, so Asselborn.



Ebenfalls für Premierminister Xavier Bettel (DP) stelle dies kein Problem dar. Als Mitglied der Generalversammlung des Olympischen Komitees sei Großherzog Henri sehr „engagiert“ und „umweltbewusst“ und auch die Menschenrechte seien ihm „nicht egal“, so der Politiker am Freitag. Der Großherzog sei immer bereit, diese wichtigen Themen anzusprechen – wenn er gefragt werde.



