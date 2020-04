In mehreren Landstrichen in Europa sind Feuerwehren derzeit bei der Bekämpfung von Waldbränden im Einsatz.

Große Teile eines Naturschutzgebiets in Belgien brennen

(dpa) - Ein Waldbrand in Belgien hat große Teile eines Naturschutzgebiets zerstört. Von dem Brand seien 167 Hektar eines Torfmoors in der Gemeinde Oud-Turnhout nahe der niederländischen Grenze betroffen, sagte Bürgermeister Bob Coppens der Nachrichtenagentur Belga.

Die Polizei löscht mit Hilfe eines Hubschraubers den Waldbrand in dem Naturschutzgebiet "De Liereman". I Foto: Luc Claessen/BELGA/dpa

Das Feuer sorgte dem Bericht zufolge für große Rauchentwicklung. Bei den Löscharbeiten war unter anderem ein Hubschrauber im Einsatz. Insgesamt ist das Gebiet in der Provinz Antwerpen 500 Hektar groß. „Es wird Jahrzehnte dauern, bis alles wiederhergestellt ist“, sagte Coppens.

Die Brandursache war am Mittwochabend zunächst nicht bekannt. Allerdings herrscht seit Wochen extreme Trockenheit. Das betroffene Gebiet war deshalb bereits wegen der Gefahr von Waldbränden für Besucher gesperrt, wie Belga berichtete.

Feuer auch an deutsch-niederländischer Grenze

Waldbrände halten die Feuerwehren derzeit in mehreren Gebieten in Europa in Atem. In der trockenen Heide- und Waldlandschaft des deutsch-niederländischen Grenzgebiets gingen am Mittwoch weiter Hunderte Feuerwehrleute gegen Flammen und Glutnester an. Hubschrauber mit Löschtanks unterstützten aus der Luft. Wann die rund 4.000 Bewohner des wegen des Qualms evakuierten niederländischen Ortes Herkenbosch wieder in ihre Wohnungen zurückkehren konnten, blieb zunächst unklar.

Großbrand in Naturschutzgebiet flammt erneut auf An der deutsch-niederländischen Grenze brennt es weiterhin in einem Naturschutzgebiet.

Auch im Bergischen Land sowie in Polen sind Feuerwehren mit der Bekämpfung von Waldbränden beschäftigt. Das am Sonntag ausgebrochene Feuer im größten polnischen Nationalpark habe eine Fläche von rund 6000 Hektar erfasst, teilte das Innenministerium in Warschau am Mittwoch laut Nachrichtenagentur PAP mit. Der Biebrza-Nationalpark im Nordosten von Polen umfasst unter anderem das Biebrza-Tal, eines der größten Torfmoore in Mitteleuropa. Elche leben dort ebenso wie seltene Vogelarten.