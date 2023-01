Ein Hiobsbotschaft für Reisende in den USA: Alle Inlandsflüge müssen am Boden bleiben. Grund ist eine technische Panne bei der Flugaufsicht.

Computerpanne

Große Störung bei FAA - Erste US-Flüge heben wieder ab

Ein Hiobsbotschaft für Reisende in den USA: Alle Inlandsflüge müssen am Boden bleiben. Grund ist eine technische Panne bei der Flugaufsicht.

(dpa) - Nach einem vorübergehenden Startverbot für alle US-Inlandsflüge heben die ersten Flieger an den Flughäfen in Atlanta und Newark im Großraum New York wieder ab. Das teilte die US-Flugaufsichtsbehörde FAA über Twitter mit. Die FAA mache Fortschritte bei der Behebung einer Computerpanne, die am Donnerstagmorgen in den USA Chaos im Flugverkehr ausgelöst hatte.

Wir können Ihnen diesen Inhalt nicht zeigen. Sie haben nicht zugestimmt, dass diese eingebetteten Inhalte von twitter angezeigt werden. Klicken Sie hier , um Ihre Einstellungen zu ändern, und laden Sie anschließend die Seite neu. Zustimmung erteilen

Am Morgen war das System ausgefallen, das Piloten und Bodenpersonal mit wichtigen Sicherheitsinformationen und Benachrichtigungen über Störungen im Flugablauf versorgt. Daraufhin hatte die FAA vorübergehend alle Starts von US-Inlandsflügen auf Eis gelegt. Landungen seien nicht betroffen.

Luftfahrtbranche erwartet 2023 Rückkehr zu schwarzen Zahlen Die Rückkehr zu Profitabilität verläuft in den Regionen unterschiedlich.

Der Grund für den Ausfall sei noch nicht klar, teilte das Weiße Haus mit. Laut Berichten des Fernsehsenders CNN geht das Weiße Haus bisher nicht von einem Cyberangriff aus. US-Präsident Joe Biden sei mit Verkehrsminister Pete Buttigieg in Kontakt.











Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.