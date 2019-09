Der Oberste Gerichtshof in Großbritannien entschied, dass die Suspendierung des Parlaments durch Premier Boris Johnson unrechtmäßig war.

International 2 Min.

Großbritannien: Zwangspause des Parlaments aufgehoben

Der Oberste Gerichtshof in Großbritannien entschied, dass die Suspendierung des Parlaments durch Premier Boris Johnson unrechtmäßig war.

(dpa/AFP/jt) - Das oberste britische Gericht hat die von Premierminister Boris Johnson auferlegte Zwangspause des Parlaments für rechtswidrig erklärt. Das entschied der Supreme Court am Dienstag in London. Für den Regierungschef ist das eine heftige Niederlage. Das Parlament müsse so schnell wie möglich wieder zusammentreten, urteilten die Richter des Supreme Court.

Die elf Richter entschieden einstimmig, dass Boris Johnsons Aufforderung an die Königin, das Parlament im Vorfeld des Brexit für fünf Wochen bis zum 14. Oktober auszusetzen, "illegal, nichtig und wirkungslos" sei. Großbritannien will die EU am 31. Oktober verlassen.

"Das Unterhaus muss ohne Verzögerung einberufen werden", teilte Parlamentssprecher John Bercow nach Bekanntwerden der Gerichtsentscheidung mit. "Zu diesem Zweck werde ich nun unverzüglich die Parteivorsitzenden konsultieren."

Bercow says Commons must "convene without delay" pic.twitter.com/1jdDSuCNgr — John Stevens (@johnestevens) September 24, 2019

Die Richter des Supreme Courts kamen einstimmig zu der Auffassung, dass die Zwangspause einen „extremen Effekt“ auf das Parlament hatte, seinem verfassungsmäßigen Auftrag nachzukommen, wie die Vorsitzende Richterin Lady Brenda Hale bei der Urteilsverkündung ausführte. Das Parlament habe aber ein Recht darauf, in der Zeit vor einem wichtigen Ereignis wie dem geplanten EU-Austritt am 31. Oktober eine Stimme zu haben.

Juncker: "Ein Brexit-Deal ist machbar" "Ich werde alles machen, um einen geordneten Brexit zu erreichen", sagt der EU-Kommissionschef im Interview mit "Sky News".

Es handelt sich laut Hale um einen einmaligen Fall, den es unter diesen Umständen noch nie gegeben habe und „den es wahrscheinlich auch nie wieder geben wird“.

Begonnen hatte die Zwangspause in der Nacht zum 10. September. Bei der Abschlusszeremonie kam es zu tumultartigen Szenen. Das Parlament sollte erst am 14. Oktober – etwa zwei Wochen vor dem geplanten Brexit – wieder zusammentreten.

Johnson will Brexit ohne Wenn und Aber

Trotz Zwangspause konnte Johnson nicht verhindern, dass die Abgeordneten ein Gesetz verabschiedeten, das den Premierminister zum Beantragen einer weiteren Verlängerung der Brexit-Frist verpflichtet. Sollte bis zum 19. Oktober kein Abkommen ratifiziert sein, müsste Johnson einen entsprechenden Antrag nach Brüssel schicken.

Lug und Trug Bereits zwei Mal ist Boris Johnson mit dem Versuch gescheitert, Neuwahlen zu erzwingen. Wann kommt die Abrechnung?

Der Regierungschef will sich dem jedoch nicht beugen. Wie das gehen soll, ohne das Gesetz zu brechen, erklärte Johnson bisher nicht. Es ist gut möglich, dass auch dieser Streit wieder vor Gericht landen wird.

Großbritannien hat keine in einem einzelnen Dokument niedergelegte Verfassung. Sie besteht stattdessen aus einer ganzen Reihe von Gesetzen, Gerichtsentscheidungen und Konventionen. Die Verfassung entwickelt sich durch Gesetzgebung oder neue Interpretationen bestehender Regeln ständig weiter und wird neuen Verhältnissen angepasst. Manchmal ist daher auch von einer politischen Verfassung die Rede.