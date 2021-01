Großbritannien wird von Corona überrollt

Die neue, hochansteckende Covid-Variante hat die Pandemie auf der britischen Insel befeuert. Einzige Hoffnung ist die Impfkampagne.

Von Peter Stäuber (London)

Um zu verdeutlichen, wie fürchterlich die Corona-Krise derzeit in Großbritannien wütet, gibt es unzählige Beispiele: Jedes beliebige Krankenhaus, das unter der Last der Covid-Patienten fast zusammenbricht; die Londoner Notrufzentralen, die täglich Tausende Anrufe wegen Atembeschwerden entgegennehmen; oder Pflegeheime wie jenes in Lincolnshire, in dem innerhalb von wenigen Wochen zwei Drittel aller Bewohner am Corona-Virus starben ...