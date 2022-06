Großbritannien genehmigt Assange-Auslieferung an die USA

Das britische Innenministerium hat am Freitag bestätigt, dass die Auslieferung des Wikileaks-Gründers an die USA genehmigt wurde.

(dpa) - Großbritannien hat die Auslieferung des Wikileaks-Gründers Julian Assange an die USA genehmigt. Das bestätigte das Innenministerium in London am Freitag.

