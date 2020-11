Großbritannien: Die Krise hat erst begonnen

Der britische Finanzminister Rishi Sunak will der Wirtschaft weiterhin kräftig unter die Arme greifen, plant aber auch Sparmaßnahmen.

Von LW-Korrespondent Peter Stäuber (London)

Als Finanzminister Rishi Sunak am Mittwoch seinen Haushaltsplan fürs kommende Jahr vorstellte, begann er mit ernüchternden Zahlen: Laut dem unabhängigen Rechnungshof OBR wird die Wirtschaft in diesem Jahr um über elf Prozent schrumpfen – so viel wie zuletzt vor über 300 Jahren. Um die Folgen der Corona-Rezession zu bekämpfen, hat der Staat bislang 280 Milliarden Pfund ausgegeben.

Aber Sunak warnte auch: „Unser wirtschaftlicher Notstand hat eben erst begonnen ...