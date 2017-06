(dpa) - Bei einem verheerenden Brand eines Hochhauses im Zentrum Londons sind mindestens sechs Menschen ums Leben gekommen. Die Rettungskräfte gehen aber davon aus, dass diese Zahl noch steigt, je weiter die Feuerwehr in dem brennenden Gebäude vordringen kann. „Es werden noch Menschen vermisst“, sagte Stuart Cundy von Scotland Yard am Mittwoch. Mehr als 70 Verletzte seien in Krankenhäuser gebracht worden, rund 20 seien in kritischem Zustand. Das Feuer war in der Nacht zum Mittwoch ausgebrochen, am frühen Morgen stand das Gebäude mit mehr als 20 Stockwerken noch lichterloh in Flammen, eine Rauchsäule war weithin zu sehen.

Die Ursache des Brands war zunächst unklar. Nach Angaben der Behörden sind mindestens sechs Menschen ums Leben gekommen. Die Zahl der Toten dürfte aber noch steigen, teilte die Polizei am Mittwoch über Twitter mit. Die Feuerwehr müsse mit einer Lage klarkommen, die sich ständig verändere, berichtete Khan über Twitter.

Trotz der Katastrophe war das Hochhaus am Vormittag stabil genug, um darin weiter nach möglicherweise eingeschlossenen Menschen zu suchen. Ein Experte überprüfe laufend die Statik des Grenfell Towers, sagte Londons Feuerwehrchefin Dany Cotton. Einsatzkräfte seien bis zum 19., 20. Stockwerk gelangt.

Our crews are still working to bring the #GrenfellTower fire under control and are carrying out systematic searches https://t.co/0m5atGFFIU pic.twitter.com/D2M2eqaIu1 — London Fire Brigade (@LondonFire) June 14, 2017

Cotton warnte davor, über die Ursache des verheerenden Brandes zu spekulieren. „Wir werden in den kommenden Stunden und Tagen sorgfältig nach dem Grund für dieses Feuer suchen und untersuchen, was passiert ist“, sagte sie. Zu diesem Zeitpunkt sei es aber „falsch“, über die Ursache zu spekulieren.

In dem Hochhaus soll es nach Aussagen von Anwohnern Beschwerden über unzureichenden Brandschutz gegeben haben. Das Gebäude wurde 1974 erbaut und von 2014 bis 2016 für 8,6 Millionen Pfund renoviert.

Bürgermeister Khan versprach umfassende Aufklärung. „Es wird im Laufe der nächsten Tage viele Fragen zur Ursache dieser Tragödie geben und ich möchte den Londonern versichern, dass wir dazu alle Antworten bekommen werden.“ Die entsetzlichen Bilder hätten ihn schwer getroffen.

Die Einsatzkräfte waren nach eigenen Angaben innerhalb von sechs Minuten am Ort des Geschehens. Der erste Notruf sei um 00.54 Uhr (Ortszeit) eingegangen, hieß es in einem Statement der Feuerwehr. Die Crews arbeiteten „unter extrem schwierigen Bedingungen, um Menschen zu retten und den Großbrand unter Kontrolle zu bekommen“. Im Einsatz waren den Angaben nach 200 Feuerwehrkräfte und 40 Löschfahrzeuge.

Kinder aus dem brennendem Gebäude geworfen



Die Polizei twitterte, dass zahlreiche Verletzte behandelt würden. In dem Apartmenthaus mit 120 Wohnungen sollen viele Familien mit Kindern gelebt haben. Einwohner wurden gebeten, die Gegend nordwestlich vom Hyde Park zu meiden. Eine Schule in der Nähe des brennenden Gebäudes blieb geschlossen.

Latest statement re fire at #GrenfellTower. Call Casualty Bureau if concerned about a loved one or if they've been found safe 0800 0961 233 pic.twitter.com/UvM41bFiuO — Metropolitan Police (@metpoliceuk) June 14, 2017

Eltern haben Augenzeugen zufolge in ihrer Verzweiflung Kinder aus dem brennenden Hochhaus geworfen, darunter auch ein Baby. Eine Mutter habe ihren Säugling aus dem „neunten oder zehnten Stock“ geworfen, sagte Samira Lamrani der britischen Nachrichtenagentur PA am Mittwoch. Die Frau habe von einem halb geöffneten Fenster aus mit Gesten angedeutet, dass sie das Kind herunterwerfen wolle. Daraufhin sei ein Mann in Richtung des Fensters gerannt und habe das Baby aufgefangen. Was später aus der Familie wurde, war zunächst nicht bekannt.

Der 17-jährige Tiago Etienne sagte der PA, er habe gesehen, wie Eltern drei Kinder ungefähr aus dem 15. Stock geworfen hätten. „Sie waren jung, vielleicht zwischen vier und acht Jahren alt.“ Er habe aber nicht sehen können, ob die Kinder von der Polizei oder der Feuerwehr aufgefangen worden seien.

Auch andere Eltern nahmen das Wagnis in Kauf, um ihre Kinder zu retten. „Sie haben erst länger mit ihren Kindern an den Fenstern gestanden und sie dann in die Tiefe geworfen“, sagte eine 30-jährige Frau am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur in London. Über das Schicksal der Kinder war zunächst nichts bekannt.

Trümmerteile flogen aus dem Gebäude, wie ein dpa-Reporter berichtete. Hin und wieder knallte es in dem Gebäude. Die Polizei riegelte alle Wege hermetisch und weiträumig ab.

Khan sprach von einem „bedeutenden Vorfall“ - eine Bezeichnung der britischen Behörden für eine Lage, die besondere Vorkehrungen durch einen oder mehrere Rettungsdienste erfordert.

