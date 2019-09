Schwarze Rauchwolken über Rouen in der Normandie: In einer Chemiefabrik der nordfranzösischen Stadt brennt es.

Großbrand in Chemiewerk in Rouen

Ein Großbrand in einer chemischen Fabrik unweit der Stadt Rouen hält am Donnerstagmorgen die Rettungskräfte in Atem. Enorme schwarze Rauchschwaden steigen über dem Gelände in den Himmel.

🔴 Incendie à l’usine Lubrizol #Rouen

- La préfecture du 76 appelle à éviter le secteur

- Pompiers sur place

- La police bloque les accès sur 1,3 km

- Pont Flaubert inaccessible

- D'importantes fumées se dégagent

- D'après la direction le feu localisé dans un point de stockage pic.twitter.com/OeUNkgtp6e — Rouen info (@Rouen_info) September 26, 2019

Ersten Informationen zufolge ist der Brand in einem Werk von Lubrizol, einem Hersteller von Spezialchemikalien und Additiven für Erdölprodukte ausgebrochen. Medien sprechen zunächst von riesigen Explosionen und Flammen.

Die Fabrik gehöre in die sogenannte Seveso-Kategorie von gefährlichen Produktionsstandorten, die von Behörden besonders überwacht würden, berichtete der Nachrichtensender BFMTV. Im italienischen Seveso bei Mailand war es 1976 zu einem verheerenden Chemieunfall gekommen.



Die Präfektur "Seine martitime" hat die Evakuierung um das Gelände veranlasst und zudem die Schulen in Rouen und den umliegenden Gemeinden am Donnerstag geschlossen. Erste Proben sollen aber nicht alarmierend giftig sein, so die Präfektur am Donnerstagmorgen.

Incendie dans une usine classée Seveso à Rouen: le préfet affirme "qu'il n'y a pas de toxicité aiguë" sur les premiers relevés pic.twitter.com/TSRCmpLWuo — BFMTV (@BFMTV) September 26, 2019