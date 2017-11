(mth) - Im Brüsseler Stadteil Forest kam es am frühen Donnerstagnachmittag zu einem Großbrand in einer Fabrik des Unternehmens Milcamps. Die Firma stellt Waffeln her.

Fotos, die in den sozialen Netzen geteilt wurden, zeigen riesige Rauchschwaden über der Industrieanlage, die von weither sichtbar sind. Der Webseite der Tageszeitung "Le Soir" zufolge steht das Dach der Fabrik in Flammen. Der Bürgermeister der Kommune Forest habe die Anwohner dazu aufgefordert, ihre Wohnung nicht zu verlassen, da der Rauch leicht toxisch sei.

Nachdem der Brand kurz nach 13 Uhr entdeckt worden war, wurde Großalarm ausgelöst. Die Mitarbeiter der Fabrik wurden evakuiert. Laut Feuerwehr, die mit rund 50 Mann zur Brandbekämpfung vor Ort ist, wurde niemand verletzt. Am Bahnhof Brüssel-Midi kam es aufgrund des Feuers zeitweilig zu Behinderungen des Bahnverkehrs zwischen Brüssel und Gent.