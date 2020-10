Griechenland wegen Pushbacks unter Druck

Hilfsorganisationen prangern völkerrechtswidrige Zurückweisungen von Migranten in Griechenland an.

Von LW-Korrespondent Gerd Höhler (Athen)



Die Vorwürfe sind nicht neu, aber sie werden immer häufiger und mit wachsendem Nachdruck erhoben: Die griechischen Behörden sollen in der Ägäis Migranten zur Rückkehr in die Türkei gezwungen haben. Betroffene und Augenzeugen berichten, die griechische Küstenwache habe Boote mit Schutzsuchenden in türkische Gewässer zurückgedrängt.

Ohne Wasser und Lebensmittel

In anderen Fällen seien Asylsuchende, die bereits griechische Inseln erreicht hätten, in Rettungsinseln gesetzt und zurück aufs Meer geschleppt worden ...