Griechenland wählt

Vor einem Jahr, am 25. Januar 2015, gewann Alexis Tsipras die Wahl in Griechenland. Aus diesem Anlass rief das Linksbündnis Syriza am Sonntagabend zu einer Massenkundgebung in Athen. Aber den meisten Griechen ist nicht zum Feiern zumute, schreibt LW-Korrespondent Gerd Höhler.