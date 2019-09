Die 16-Jährige ist seit Ende August in den USA. Dort plant sie, an einer Reihe von Terminen teilzunehmen.

Greta Thunberg will vor Weißem Haus demonstrieren

(dpa) - Die schwedische Klima-Aktivistin Greta Thunberg will am Freitag (17.00 Uhr) vor dem Weißen Haus in Washington demonstrieren. Die 16-Jährige ist seit Ende August in den USA. Dort plant sie, an einer Reihe von Terminen teilzunehmen, unter anderem am Jugend-Klimagipfel der Vereinten Nationen in New York und später auch am UN-Klimagipfel der Staats- und Regierungschefs.

Greta Thunberg will keine Zeit mit Trump verschwenden Stattdessen will sie bei ihrer Reise versuchen, die Bevölkerung zu überzeugen und so mehr Druck auf den US-Präsidenten zu machen.

Ein Treffen mit US-Präsident Donald Trump scheint ausgeschlossen: Thunberg hatte vor ihrer Reise in die Vereinigten Staaten gesagt, sie wolle keine Zeit auf Treffen mit Trump verschwenden. Trump bezweifelt, dass der Klimawandel vom Menschen verursacht wird.

Die Schwedin hatte sich auch in New York an Klimaprotesten beteiligt, allerdings war der Andrang deutlich kleiner als bei ähnlichen Aktionen in Europa.

Thunberg hat vor etwas mehr als einem Jahr begonnen, freitags vor dem Reichstag in Stockholm für mehr Klimaschutz zu demonstrieren, statt in die Schule zu gehen. Den Atlantik hatte sie mit einer Segeljacht überquert, da sie auf Flugreisen verzichtet.