Greta Thunberg kommt nach Atlantiküberquerung in Portugal an

Am Dienstagmittag kam Klimaaktivistin Greta Thunberg in Lissabon an, von wo aus die 16-Jährige zur Weltklimakonferenz nach Madrid weiterreisen wird.

(dpa) - Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg kam nach ihrer Atlantiküberquerung am Dienstagmittag gegen 13 Uhr in der portugiesischen Hauptstadt Lissabon an. Greta Thunberg ging nach knapp drei Wochen auf See mit ihrem Protestschild mit der Aufschrift "Schulstreik fürs Klima" unter dem Arm an Land.

Empfangen wurde sie im Hafen von Dutzenden jubelnden Anhängern, einigen Trommlern sowie dem Lissaboner Bürgermeister Fernando Medina. Viele hatten stundenlang in der Sonne von Lissabon ausgeharrt, da sich die Ankunft wegen lauer Winde vor Ort um mehrere Stunden verzögert hatte.



Wie Thunberg am Montagabend auf Twitter schrieb, rechnete das Team an Bord des Katamarans "La Vagabonde" ursprünglich mit einer Ankunft im Hafen Doca de Santo Amaro zwischen 8.00 und 10.00 Uhr. Ihre Ankunft in Lissabon teilte die 16-jährige Klimaaktivistin ebenfalls in dem sozialen Netzwerk.

Die 16-Jährige dürfte es damit sicher schaffen, am Freitag an der geplanten Großdemo in Madrid anlässlich des UN-Klimagipfels teilzunehmen. Die spanische Hauptstadt liegt 600 Kilometer von Lissabon entfernt.

Für Thunberg war es bereits der zweite Transatlantik-Törn innerhalb von vier Monaten. Die junge Schwedin war im August unter anderem für die in Chile geplante Weltklimakonferenz nach Amerika gesegelt, die dann wegen der dortigen Unruhen aber nach Madrid verlegt wurde. Der Gipfel, der am Montag begann, dauert noch bis mindestens 13. Dezember.

Am Abend soll Thunberg nach Informationen portugiesischer Zeitungen per Zug nach Madrid weiterreisen - vorher werde sie sich noch in einem Hotel von den Strapazen der Seereise ausruhen, schrieb das "Diário de Notícias". Die junge Schwedin verzichtet wegen der hohen CO2-Emissionen von Flugreisen aufs Fliegen.