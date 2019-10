Laut eines neuen Berichts kostete die Anweisung der Feuerwehr an die Bewohner, in ihren Wohnungen zu bleiben, wohl mehrere Menschenleben.

International 6

Grenfell-Hochhausbrand: Schwere Kritik an der Feuerwehr

Laut eines neuen Berichts kostete die Anweisung der Feuerwehr an die Bewohner, in ihren Wohnungen zu bleiben, wohl mehrere Menschenleben.

(dpa) - Zwei Jahre nach dem Großbrand im Londoner Hochhaus Grenfell Tower mit mehr als 70 Toten wirft ein offizieller Bericht der Feuerwehr laut britischen Medien schwere Versäumnisse vor. Die Reaktion der Feuerwehr habe "schwerwiegende Mängel" und "systemische" Fehler aufgewiesen, zitierten mehrere örtliche Medien am Dienstag aus dem Untersuchungsbericht, der eigentlich erst einen Tag später veröffentlicht werden sollte.

Weniger Menschen wären bei dem Feuer gestorben, wenn die Londoner Feuerwehr früher bestimmte Maßnahmen ergriffen hätte, hieß es demnach in dem Bericht. Kritisiert worden sei insbesondere die Anweisung der Feuerwehr an die Bewohner des Hochhauses, in den Wohnungen zu bleiben. Zu spät sei die Evakuierung des brennenden Gebäudes angeordnet worden. Die Londoner Feuerwehr lehnte einen Kommentar vor der offiziellen Veröffentlichung des Berichts ab.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

6 Trauernde legen nach dem Brand, bei dem 72 Menschen ihr Leben verloren, Blumen nieder. Foto: AFP

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Trauernde legen nach dem Brand, bei dem 72 Menschen ihr Leben verloren, Blumen nieder. Foto: AFP Der ausgebrannte Grenfell Tower im Westen von London. David Mirzoeff/PA Wire/dpa Im Grenfell Tower, sowie in mehrere ähnliche Gebäude in der unmittelbaren Umgebung, wohnten vor allem Leute aus ärmeren Verhältnissen. Foto: AFP Trauernde nach dem tragischen Brand. AFP Viele Gebäude in Großbritannien besitzen eine ähnlich gefährliche Außenverkleidung wie der Grenfell Tower. Foto: AFP Das Haus im Westen der britischen Hauptstadt brannte vom zweiten bis zum 27. Stock. Foto: Reuters

72 Menschen waren im Juni 2017 in den Flammen ums Leben gekommen. Ein Kühlschrank hatte damals Feuer gefangen und den Brand ausgelöst. Die Flammen breiteten sich dann in rasendem Tempo in dem 24-stöckigen Sozialbau aus. Viele Menschen wurden im Schlaf von den Flammen überrascht. Den Mieter der Wohnung, in dem das Feuer ausbrach, treffe keine Schuld, zitierten britische Medien aus dem Bericht. Es habe sich um einen elektrischen Defekt gehandelt.

Brandgefahr: Fünf Londoner Hochhäuser geräumt In London werden 800 Wohnungen in fünf Hochhäusern wegen Brandgefahr geräumt. Die Fassaden der Gebäude sollen dieselbe Verkleidung wie der Grenfell Tower haben. Bis zu vier Wochen sollen die Sanierungsarbeiten dauern.

Eine neu angebrachte Fassadenverkleidung aus brennbarem Kunststoff sei ein "Hauptgrund" dafür gewesen, dass die Flammen sich so schnell ausbreiteten. Der Großbrand in London hatte zu einer Überprüfung vieler Hochhäuser im ganzen Land geführt, bei der sich herausstellte, dass bei vielen Hochhäusern ähnliche Fassadenteile verbaut wurden.