Grenfell: Gedenken in London

Mit mehreren Gedenkveranstaltungen wird am Donnerstag an die 72 Opfer des Grenfell-Hochhaus-Brandes in London erinnert. Genau vor einem Jahr breitete sich ein kleines Feuer in einer Küche rasend schnell im Sozialbau aus.

(dpa) - Ein Jahr nach dem Brand des Grenfell Towers ist zur Erinnerung an die 72 Toten das ausgebrannte Hochhaus in London in Grün angestrahlt worden. Zu der Katastrophe kam es am 14. Juni 2017, als ein defekter Kühlschrank Feuer fing. Die Flammen breiteten sich in rasendem Tempo im 24-stöckigen Sozialbau aus. Es ist der Brand mit den meisten Opfern im Land seit dem Zweiten Weltkrieg.

Im Rahmen der Aktion „Grün für Grenfell“ leuchteten zur Erinnerung auch andere Einrichtungen in Grün, etwa Regierungsgebäude wie der Sitz der Premierministerin in der Downing Street und das Riesenrad London Eye. Auch ein Gottesdienst und ein Schweigemarsch durch den Westen Londons waren geplant. Plakate mit Aufschriften wie „Grenfell für immer in unseren Herzen“, Fotos von Opfern, Blumen und Teddybären wurden nahe der Brandruine abgelegt.



In der Nacht zum Donnerstag wurden in der Sankt-Clement-Kirche, gleich neben dem Grenfell-Tower, die Namen der 72 Opfer, darunter 18 Kinder verlesen. Die Gedenkaktion begann um exakt 0.30 Uhr - in jenem Moment, in dem vor einem Jahr der Brand ausgebrochen war. Der erste Notruf ging um 0.54 Uhr bei der Feuerwehr ein. Aus diesem Grund wird Großbritannien am Donnerstag um 12.54 Uhr 72 Sekunden lang schweigen.



um weitere Bilder zu sehen. Der ausgebrannte Grenfell Tower. David Mirzoeff/PA Wire/dpa Freunde und Angehörige halten bei einem Marsch am Vorabend des Gedenktages Fotos mit den Opfern in die Höhe. AFP Die Zahl der Opfer wurde kurz vor dem Gedenktag noch um ein Neugeborenes erhöht, das nach der Katastrophe tot zur Welt kam. AFP In der Nähe des Towers erinnern Fotos und Blumen an die Opfer. AFP Der Turm wurde am Vorabend grün angestrahlt. AFP Das Kabinettsgebäude der britischen Regierung ist als Erinnerung an den katastrophalen Brand im Grenfell Tower vor einem Jahr grün beleuchtet. Edward Lawrence/PA Wire/dpa Genau vor einem Jahr, am 14. Juni 2017, breitete sich ein kleines Feuer in einer Küche rasend schnell in dem 24-stöckigen Sozialbau aus. Die Ursache des Brandes war ein defekter Kühlschrank. Jonathan Brady/PA Wire/dpa Downing Street Nummer 10, der Sitz der britischen Premierministerin, ist als Erinnerung an den katastrophalen Brand im Grenfell Tower vor einem Jahr grün beleuchtet. Edward Lawrence/PA Wire/dpa Grün ist die Farbe, die für die Katastrophe zurück behalten wurde. AFP "Justice For Grenfell" steht auf den T-Shirts, die am Mittwoch von den Aktivisten selbst hergestellt wurden. AFP Auch die Feuerwehr beteiligt sich an den Gedenkveranstaltungen. AFP Man werde nicht schweigen, sagen die Aktivisten . AFP "Auf ewig in unseren Herzen" prangt auf einem Banner am Turm. AFP AFP Im "Latimer Social Centre" in West-London haben Angehörige und Freunde ihren Gedanken freien Lauf gelassen. AFP AFP Die 72 Schweigesekunden wurden sogar im WM-Teamquartier der englischen Nationalmannschaft im Spartak Selenogorsk Stadion beachtet. Zu sehen sind, von links nach rechts, Phil Jones, Jamie Vardy, Harry Kane, Jack Butland und Danny Rose. Owen Humphreys/PA Wire/dpa Königin Elizabeth und Herzogin Meghan gedachten den Opfern am Rande ihrer Visite in Chester. Die Queen trug ein grünes Kleid. AFP Der Londoner Bürgermeister Sadiq Khan legte kurz nach Mittag einen Kranz am Tower nieder. AFP Auch ein Jahr nach der Katastrophe fühlen sich noch viele Menschen den Opfern verbunden. AFP Vom Dach des Towers wurden in der Mittagsstunde 72 Ballons frei gelassen. AFP Den Feuerwehrleuten geht die Katastrophe immer noch sehr nahe. AFP Seit der Katastrophe ist ein Jahr vergangen, aber die Trauer bleibt. "Die Gerechtigkeit wird siegen", schreibt ein Betroffener. AFP In der Nähe des Turms wurde eine Gedenkmauer eingerichtet. AFP





Katastrophe mit Ankündigung



In dem Hochhaus waren Untersuchungen zufolge Brandschutzauflagen ignoriert worden. Vor allem eine neu angebrachte Fassadenverkleidung aus brennbarem Kunststoff soll den Grenfell Tower zur Todesfalle gemacht haben. Die ersten Anweisungen der Feuerwehr an die Mieter damals, in den Wohnungen zu bleiben, stehen ebenfalls in der Kritik.



Bei der Katastrophe spielten sich dramatische Szenen ab. Vom Feuer eingeschlossene Bewohner versuchten verzweifelt, mit Taschenlampen an Fenstern auf sich aufmerksam zu machen. Andere verabschiedeten sich per Handy von ihren Angehörigen. 68 Familien haben noch heute kein neues dauerhaftes Zuhause, sondern sind in Hotels untergebracht.

Nach der Katastrophe zeigte sich, dass Hunderte Hochhäuser in Großbritannien die gleiche, gefährliche Fassadenverkleidung wie am Grenfell Tower haben. In anderen europäischen Ländern dauern die Überprüfungen von Hochhäusern an.