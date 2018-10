Ein Fluggast in den USA belästigte eine Frau sexuell. Nach seiner Festnahme rechtfertigte er sich damit, dass Trump gesagt habe, es sei in Ordnung, Frauen intim anzufassen.

Grapscher verteidigt sich mit Trump-Zitat

Ein Fluggast in den USA belästigte eine Frau sexuell. Nach seiner Festnahme rechtfertigte er sich damit, dass Trump gesagt habe, es sei in Ordnung, Frauen intim anzufassen.

(mth) - Wenige Tage nach einem Aufsehen erregenden rassistischen Zwischenfall in einem Ryanair-Flieger ist es in den USA erneut zu einem empörenden Vorfall zwischen Passagieren gekommen, wie US-Medien berichten. Demnach wurde am Sonntag eine Frau auf einem Southwest-Linienflug zwischen Houston und Albuquerque von einem Mann, der hinter ihr saß, sexuell belästigt.

Das Opfer berichtet, sie habe geschlafen, als sie unter ihrem Pullover eine Hand gespürt habe, die ihr von hinten an die Brust griff. Nachdem Sie den Mann zur Rede gestellt hatte, wurde diesem ein neuer Sitzplatz zugewiesen. Nach der Landung wurde er von der Polizei festgenommen.

Rassistischer Vorfall in Ryanair-Flugzeug Ein Passagier wird bei Ryanair dabei gefilmt, wie er eine Frau an Bord mit rassistischen Beleidigungen überhäuft. Die Fluggesellschaft reagiert falsch - so die Kritik im Netz.

Beim Verhör durch den FBI sagte der Mann laut Ermittlungsbericht zu seiner Entschuldigung: "Der Präsident der Vereinigten Staaten hat gesagt, dass es okay ist, Frauen an intime Körperpartien zu fassen".

Gegen den Täter läuft nun ein Strafverfahren wegen sexueller Belästigung. Kommentatoren aus der Presse werteten den Zwischenfall als perfekte Illustration für die fatalen Konsequenzen der populistischen Stimmungsmache, die Donald Trump verfolge.