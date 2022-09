Der frühere Finanzminister konnte keine Mehrheit hinter sich vereinen. Auch der Kandidat aus Portugal zieht sich aus dem Rennen zurück.

Rennen um Chefposten im ESM

Neue Schlappe für Gramegna

Diego VELAZQUEZ Der frühere Finanzminister konnte keine Mehrheit hinter sich vereinen, um Chef im ESM zu werden. Auch der Kandidat aus Portugal zieht sich aus dem Rennen zurück.

Pierre Gramegna ist erneut daran gescheitert, einen EU-Topjob zu ergattern. Der frühere DP-Finanzminister hat seine Bewerbung als Direktor des Euro-Rettungsfonds ESM zurückgezogen, wie das Finanzministerium am Dienstag mitteilte. Gleichzeitig wurde auch der ehemalige portugiesische Finanzminister João Leão, Gramegnas letzter Konkurrent in diesem Rennen, in beiderseitigem Einvernehmen aus dem Rennen um die hoch dotierte Stelle genommen.

„Um eine Pattsituation zu vermeiden und die Nachfolge von Klaus Regling, dem derzeitigen Generaldirektor des ESM, nicht weiter zu behindern, wurden beide Kandidaten mit heutigem Datum aus dem Rennen genommen“, erklärte das Finanzministerium. Tatsächlich deutet sich diese Pattsituation seit dem Sommer an. In ihrer Suche nach einem neuen ESM-Chef haben die Finanzminister des Euroraums seit Juli kaum Fortschritte erzielt. Das Treffen der Euro-Finanzminister Anfang September in Prag hatte erneut verdeutlicht, dass sich kaum Auswege abzeichnen. Obendrein drängt die Zeit, da Regling nur noch bis zum 7. Oktober als geschäftsführender Direktor des Euro-Rettungsfonds im Amt ist.



Ein neuer Kandidat muss her

Die Pattsituation hat teilweise mit den Ernennungsregeln für den ESM-Chefposten zu tun. Anders als bei der Wahl für die Präsidentschaft der Eurogruppe verfügt nicht jedes Land über eine gleichberechtigte Stimme. Die Stimmen werden stattdessen je nach Anteil der jeweiligen Länder am ESM-Kapital berechnet. Chef wird dann jener Kandidat, der 80 Prozent dieser Stimmen für sich sammeln kann und nicht jener, der eine einfache Mehrheit der Stimmen erhält.

Was Pierre Gramegnas ESM-Präsidentschaft noch im Wege steht Italien steht der Ernennung des Luxemburgers als ESM-Chef im Weg. Am Freitag suchen die Euro-Finanzminister einen Ausweg aus der Pattsituation.

Das führt dazu, dass die drei größten Euro-Staaten, nämlich Deutschland, Frankreich und Italien, ein faktisches Vetorecht über jeden Kandidaten haben – und diese drei Staaten sind sich derzeit nicht über die Person einig, die den ESM künftig leiten soll.

Berlin unterstützte Gramegna und hat bei der Abstimmung im Juli gegen Leão gestimmt - Südeuropäer sind dem fiskalpolitisch konservativen Deutschland oft automatisch suspekt. Dadurch war Leão faktisch blockiert. Rom machte es genau umgekehrt und stimmte gegen Gramegna und für Leão. Die Stimmen Italiens und Portugals ergeben zusammengerechnet mehr als 20 Prozent und versperrten dem Luxemburger dadurch den Weg. In Prag wiederholte sich dieses Abstimmverhalten. Anzeichen für einen Kurswechsel in Berlin oder Rom gab es kaum.

Der Präsident der Eurogruppe und Vorsitzende des ESM-Gouverneursrats, Paschal Donohoe, werde zu gegebener Zeit über den weiteren Verlauf des Verfahrens informieren. „Pierre Gramegna und Joao Leão waren beide hervorragende Kandidaten und ich danke ihnen für ihr Engagement in diesem Prozess“, schrieb der irische Finanzminister auf Twitter. „Ich werde meine Bemühungen und Beratungen fortsetzen, um einen Kandidaten für die Rolle des ESM-Geschäftsführers vorzuschlagen.“ Die Eurogruppe wird Anfang Oktober plangemäß in Luxemburg tagen und sich wohl mit dieser Frage erneut auseinandersetzen müssen.

Pierre Gramegna und Joao Leão waren beide hervorragende Kandidaten. Eurogruppenchef Paschal Donohoe

Diplomatische Kreise in Brüssel wollten am Dienstagmorgen nicht über einen neuen Kandidaten spekulieren. „Wir müssen bei Null anfangen“, erklärte eine EU-Quelle. Das Rennen zwischen Gramegna und Leão war schlicht festgefroren, so die Überlegung. Für Gramegna ist dieser Ausgang besonders bitter: Der luxemburgische Politiker war bereits zwei Mal daran gescheitert, Chef der Eurogruppe zu werden und muss nun erfolglos aus einem Rennen um den Chefposten in einer zweitrangigen EU-Institution scheiden. Der ESM hat seinen Sitz in Luxemburg-Kirchberg.

