Grab des spanischen Diktators Franco soll im Juli verlegt werden

Dass das Mausoleum über 40 Jahre nach dem Ende der faschistischen Diktatur immer noch eine Pilgerstätte für Anhänger Francos ist, ist vielen Spaniern ein Dorn im Auge. Jetzt soll endlich eine Umbettung erfolgen.

(dpa) - Spaniens neuer Regierungschef Pedro Sánchez will die Gebeine des Diktators Francisco Franco (1892–1975) nach jahrzehntelangen Debatten noch in diesem Sommer exhumieren und umbetten lassen. Der Leichnam soll voraussichtlich bereits im Juli vom „Valle de los Caídos“ (Tal der Gefallenen) nördlich von Madrid an einen noch unbekannten Ort verlegt werden, berichtete die Zeitung „El Mundo“ am Mittwoch unter Berufung auf Regierungskreise.

Das Grab Francos befindet sich unter einem riesigen, von weithin sichtbaren Betonkreuz in einem in einen Felsen gebauten Mausoleum. Dieses gilt - sehr zum Ärger zahlreicher Opfer der Franco-Herrschaft - bis heute als Pilgerstätte für Anhänger des faschistischen Diktators. Neben Franco sind in dem Berg mehr als 30 000 Kämpfer und Soldaten begraben, die auf beiden Seiten des Spanischen Bürgerkriegs (1936-1939) gefallen waren.

Ich denke, dass es in einer reifen, europäischen Demokratie wie der unseren keine Symbole geben darf, die die Spanier trennen.

Bereits vor wenigen Tagen hatte der Sozialist Sánchez betont: „Ich denke, dass es in einer reifen, europäischen Demokratie wie der unseren keine Symbole geben darf, die die Spanier trennen.“ Das Monument solle in einen „Ort der Versöhnung“ umgewandelt werden. Die Familie Francos solle entscheiden, wo der Leichnam künftig bestattet sein soll.

Antrag aus dem Jahr 2017

Bereits 2017 hatte das Parlament in Madrid einen Antrag der Sozialistischen Partei (PSOE) zu der Umbettung angenommen. Die damals regierende konservative Volkspartei war aber nicht verpflichtet, dem Antrag Folge zu leisten. Nachdem die Sozialisten nun seit wenigen Wochen an der Macht sind, wollen sie das Thema wieder zu einer ihrer Prioritäten machen.

Franco hatte 1936 gegen die spanische Republik geputscht, konnte sich aber zunächst nur in einem Teil des Landes durchsetzen. Es folgte der fast dreijährige Bürgerkrieg, aus dem Franco als Sieger hervorging. Er blieb bis zu seinem Tod 1975 an der Macht.