Gewinner und Verlierer in Wien - eine Analyse

Bei der Wahl in Wien legen alle Parteien zu – außer der FPÖ und Strache. Für die SPÖ ist der Triumph Balsam auf die selbst zugefügten Wunden.

Das war mehr als Erleichterung, was da am Sonntagabend durch die Reihen der SPÖ nicht nur in Wien ging, auch wenn man schon damit gerechnet hatte: Die Partei von Bürgermeister Michael Ludwig errang bei den Wiener Landtagswahlen mit 42 Prozent und einem Plus von 2,4 Prozentpunkten einen eindrucksvollen Sieg, nach der Wiener Wahlarithmetik gar nicht einmal so weit entfernt von der absoluten Mehrheit.

Auch alle anderen Parteien – bis auf die Rechtspopulisten – durften an diesem Wahlabend jubeln ...