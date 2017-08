von Beat Ammann (Washington)

Präsident Trump hat am Dienstagnachmittag in New York aus seinem Herzen keine Mördergrube gemacht. Die ganze Welt weiß nun, dass das von ihm am Montag verlesene Communiqué gegen Rassisten und Neonazis reine Pflichtübung war.

Am Dienstag hingegen sagte er seine Meinung. Demnach gab es beim Gewaltausbruch in Charlottesville auf der Seite der Neonazis und Ku-Klux-Klan-Anhänger "sehr gute Leute". Längst nicht alle sähen Weiße als das Herrenvolk.



Auf der anderen Seite hätten zwar auch gute Leute gestanden, doch seien Links und Rechts gleichermaßen für die Ausschreitungen vom Wochenende verantwortlich ...