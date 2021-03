Ein Containerschiff strandet im Suezkanal und hält den Verkehr auf. Der Kurs, den das festgefahrene Schiff zuvor im Roten Meer gelaufen ist, ist mehr als erstaunlich.

International 1 2 Min.

Gestrandeter Mega-Frachter fuhr skurrilen Kurs vor Suezkanal

Ein Containerschiff strandet im Suezkanal und hält den Verkehr auf. Der Kurs, den das festgefahrene Schiff zuvor im Roten Meer gelaufen ist, ist mehr als erstaunlich.

(dpa) - Nach der Strandung eines Containerschiffs im Suezkanal ist es Schlepperbooten gelungen, den Frachter zu bewegen. Wartende Schiffe sollen wieder fahren dürfen, sobald er in eine andere Position gebracht wird, teilte das Seefahrts- und Logistikunternehmen GAC unter Berufung auf die ägyptische Suezkanal-Behörde am Mittwoch mit. Der Frachter sei laut der Behörde am Dienstag auf Grund gelaufen, weil der Kapitän schlechte Sicht wegen eines Sandsturms hatte.

Quelle: Vesselfinder.com

Zuvor war das Schiff - offenbar in der Warteschleife vor der Einfahrt zum Kanal einen merkwürdigen Kurs gefahren: Wie die Daten von Vesselfinder aufzeigen, hatte der Kapitän mehrere Runden gedreht, die im Endeffekt ein männliches Geschlechtsteil darstellten.

Ob das 400 Meter lange Schiff diesen Kurs zufällig gelaufen ist, oder ob der Mann auf der Brücke die Figur bewusst gefahren ist, ist nicht überliefert, Fakt ist aber, dass das Schiff zu diesem Zweck mehrmals um die gleiche Stelle drehte und die Daten authentisch sind, wie ein Sprecher von Vesselfinder bestätigte.

Im Kanal sangekommen, stellte das 400 Meter lange Schiff sich - möglicherweise wegen starken Windes quer und fuhr sich fest.

150 Jahre Suezkanal: Ein Luxemburger Zeitzeuge anno 1867 Zweieinhalb Jahre vor seiner Eröffnung besuchte der Luxemburger Tony Dutreux den Suezkanal. Ein einzigartiges Zeitdokument.

Der Vorfall hatte zu einer Blockade der wichtigen Schifffahrtsstraße zwischen Asien und Europa geführt. Sowohl nördlich als auch südlich des Kanals bildeten sich nach Angaben der Schiffsradare vesselfinder.com und marinetraffic.com Staus von Containerschiffen. Dem Versicherungskonzern Allianz wurden von Reedereien mehr als 100 wartende Schiffe im Kanal gemeldet.

Sehen Sie hier Bilder der Rettungsaktion:

Acht Schlepper

Acht Schlepperboote sind nach Angaben der Suezkanal-Behörde im Einsatz, um den Frachter zu befreien. Wind und die Größe des Schiffs erschweren ihre Arbeit laut GAC jedoch.

Der Bug des Schiffes bohrte sich in die Uferbefestigung. Foto: AFP

Nach Angaben der Schiffsradare handelt es sich um den Frachter „Ever Given“. Laut vesselfinder.com ist er 400 Meter lang und knapp 59 Meter breit. Das 2018 gebaute Schiff fahre unter der Flagge Panamas, es sei aus China gekommen und auf dem Weg nach Rotterdam in den Niederlanden. Nach Expertenangaben gehört der Frachter zu den größten Containerschiffen der Welt.

„Kritischer Engpass“

Der Suezkanal verbindet das Mittelmeer mit dem Roten Meer. Nach Angaben der Allianz laufen rund zehn Prozent des Welthandels durch diesen Kanal. Um den Suezkanal führen in der Schifffahrt nicht viele Wege herum. Den Seeweg von Europa nach Indien verkürzt er etwa um etwa 7000 Kilometer. Das ist wichtig im eng getakteten Welthandel.

Im Jahr 2020 durchfuhren nach Angaben der Suezkanal-Behörde fast 19.000 Schiffe den Kanal, im Schnitt gut 50 am Tag. Von einem „kritischen Engpass“ sprach die US-Energiebehörde in der Vergangenheit auch für den Handel mit Öl, Gas und Erdölprodukten. Das machte sich am Mittwoch auch bei den Ölpreisen bemerkbar - sie legten kräftig zu.

Selbst auf Satellitenbildern war der Frachter zu erkennen. Foto: AFP