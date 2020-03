Geschlossene Grenzen in Österreich

Die österreichische Kanzlerpartei ÖVP überstimmt ihren grünen Koalitionspartner in Sachen Migration.

Angesichts des Chaos an der türkisch-griechischen Grenze rechnen Experten damit, dass die Zahl der Flüchtlinge in Europa bald deutlich zunehmen könnte. Wären Deutschland und Österreich, die beiden Staaten, die vor fünf Jahren eine entscheidende Rolle gespielt haben, für den Ernstfall gerüstet? Und was ist aus der Willkommenskultur von einst geworden? Die LW-Korrespondenten in Wien und Berlin haben nachgehakt.