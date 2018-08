Gescheitert

Die Vorkomnisse in Chemnitz haben tiefe Wunden offen gelegt. Rechtsextreme, die Ausländer durch die Straßen jagen, erinnern an dunkelste deutsche Zeiten.

Etwas ist faul im Staate Sachsen. Die jüngsten Demonstrationen zeigen, dass die Lage in den neuen deutschen Bundesländern lange verkannt wurde. So tragisch der Mord an einem Menschen auch ist, so hat die Nationalität der Beschuldigten kaum Bedeutung. Doch reichte die Tötung des deutschen Staatsbürgers durch junge Asylbewerber, um einen regelrechten Lynchmob in Chemnitz heraufzubeschwören.

Dass die Polizei dem Gewaltpotenzial nicht gewachsen war, ist noch das geringere Übel ...