Bis heute sind die Konflikte um Abchasien und Südossetien offene Wunden, die immer wieder zu Eskalationen führen. Auch die Corona-Pandemie bringt keine Beruhigung.

Georgien: Unter russischer Bedrohung

Morgan KUNTZMANN Bis heute sind die Konflikte um Abchasien und Südossetien offene Wunden, die immer wieder zu Eskalationen führen. Auch die Corona-Pandemie bringt keine Beruhigung.

Politische Proteste in Belarus, Krieg zwischen Aserbaidschan und Armenien, Unruhen in Kirgisistan: In den post-sowjetischen Staaten rumort es. Russland hat dabei Schwierigkeiten, in seinem Selbstbild als Ordnungsmacht aufzutreten. Es scheint, als würde Moskau die Kontrolle im postsowjetischen Raum verlieren.

Nur in einem Land spielt Russland seine Rolle als Regionalmacht aus, um den Einfluss zu erweitern: Georgien. Während die russische Annexion der Ost-Ukraine und der Krim-Halbinsel mit Sanktionen geahndet wurden, blieb das Abtrennen der beiden georgischen Provinzen international bis heute ungesühnt.

Kaukasischer Fünftagekrieg

Der Kaukasuskrieg am 8. August 2008 zwischen Georgien und Russland sowie den von Moskau unterstützten, jedoch international nicht anerkannten Republiken Südossetien und Abchasien auf der anderen Seite war nach nur fünf Tagen vorbei. Nachdem Russland mit seinen Truppen die georgischen Regionen besetzte, wurden diese unmittelbar und unilateral von der Russischen Föderation zu souveränen Staaten deklariert.

Die Okkupationslinie zur abtrünnigen Region Südossetien ist weniger als eine Stunde Autofahrt von der Hauptstadt Tiflis entfernt. Grafik: Sabina Palanca

Seit dem Verlust von 20 Prozent seiner Staatsfläche ist die georgische Bevölkerung Russland gegenüber zutiefst misstrauisch. Dieser Krieg bleibt im Gedächtnis der Georgier verankert. Die massive russische Militärpräsenz in den besetzten Gebieten verstößt nicht nur gegen das damals von der Europäischen Union vermittelte Friedensabkommen, sondern ist auch fast täglich Thema in der georgischen Gesellschaft.

Gescheiterte Normalisierungspolitik

Zuletzt sah man das Mitte 2019 an den Unruhen, die der Auftritt eines russischen Abgeordneten im georgischen Parlament ausgelöst hatte. Die Ansprache des russischen Duma-Abgeordneten Sergej Gawrilow im Rahmen der „Interparlamentarischen Versammlung der Orthodoxie“ führte in Tiflis zu Massenprotesten mit Hunderten Verletzten, die den Rücktritt des georgischen Parlamentspräsidenten erzwangen. Vor dem Hintergrund der antirussischen Proteste in der georgischen Hauptstadt ordnete der russische Staatspräsident Putin die Einstellung der Direktflüge zwischen Georgien und Russland an – wie er es im Vorfeld des Krieges von 2008 getan hatte.

Die Strategien der beiden Länder werden von mehreren Faktoren bestimmt. Russland verfolgt im sogenannten „nahen Ausland“ ein doppeltes Ziel: die Präsenz westlicher Mächte in die Region zu begrenzen und seine eigenen wirtschaftlichen, militärischen und politischen Einfluss in den ehemaligen Sowjetrepubliken zu stärken.

Das pro-westliche Georgien strebt hingegen den Beitritt in die NATO und die EU an. Dazu kommt die Nicht-Anerkennungspolitik gegenüber Abchasien und Südossetien. Daraus ergibt sich eine Gesamtlage, in der die Ziele der beiden Länder meist im Widerspruch zueinander stehen. Der Konflikt kommt spätestens auf den Ausgangspunkt zurück, da die Besetzung Abchasiens und Südossetiens ein offensichtliches Hindernis für Georgiens NATO-Beitritt ist. Georgiens Kampf um seine territoriale Souveränität bleibt eine der zentralen Fragen in der Öffentlichkeit.

Die Grenzen wandern trotz Covid

Konkret werden die angespannten Beziehungen der beiden Länder spürbar im Alltag der Menschen, die auf beiden Seiten der „Okkupationslinie“ leben. Diesen wird die Bewegungsfreiheit genommen. Russische Streitkräfte und regionale De-Facto-Behörden der abtrünnigen Regionen errichten physische Barrieren in Form von Stacheldraht, Gräben und Zäune-die Grenze wird zusätzlich durch das Aufrichten von „Grenz“-Schildern „offiziell“ gemacht. Dieses Phänomen wird als „Borderization“ bezeichnet.

Russische und südossetische Truppen haben Stacheldrahtzäune errichtet, die die Dorfbewohner von ihrem Land trennen. Foto: Jelger Groeneveld, CC BY 4.0

Amnesty International hat 2019 einen Bericht herausgegeben, wonach seit 2009 durch die „Borderization“ zwischen 800 und 1 000 Bauern die Zufahrt zu ihren Äckern verwehrt wird, 34 Dörfer geteilt wurden und 20 Familien den Zugang zu ihren Häusern verloren haben – da diese über Nacht auf der anderen Seite der „Grenze“ lagen.

Diese international nicht anerkannten Grenzen werden regelmäßig, besonders in Südossetien weiter in das georgische Staatsgebiet verschoben. Russische Truppen errichten periodisch neue Grenzzäune, die Teile des bisher unter georgischer Kontrolle befindlichen Gebiete umschließen.

Die georgische Polizei bewacht die Okkupationslinie zu Südossetien. Foto: Jelger Groeneveld, CC BY 4.0

Im Juli 2015 schnitten neue Grenzzäune einen Teil der strategischen Baku-Supsa-Ölpipeline ab. Jener Pipeline, die zu diesem Zeitpunkt westliche Länder mit aserbaidschanischem Öl versorgte. Russland hat schlussendlich den Ölfluss nicht blockiert, aber die angedeutete Bedrohung war unmissverständlich.



Auch die Covid-Pandemie hindert die russischen Besatzungstruppen nicht, Grenzverschiebungen durchzuführen. Den coronabedingten Lockdown in Georgien nutzten russische Kräfte, um neue Grenzschilder aufzustellen und georgisches Territorium einzuverleiben. Mehrere internationale Beobachter verurteilten die schleichende Annexion des georgischen Territoriums durch Russland scharf. So äußerte sich der litauische Außenminister Linas Linkevicius auf Twitter: „Für Russland dient das Coronavirus als Rauchvorhang für weitere Grenzverschiebungen.“

For #Russia coronavirus is serving as a smokescreen for further ‘borderization’. We strongly condemn militarization along the occupation line of Tskhinvali region/South Ossetia🇬🇪. #Lithuania reaffirms support to #Georgia’s sovereignty and territorial integrity. @DZalkaliani — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) April 17, 2020

Währenddessen hieß Georgien infizierte Bürger aus den besetzten Gebieten zur Behandlung willkommen, da dies als Gelegenheit gesehen wurde, die Leidtragenden beider Konfliktparteien einander näher zu bringen. Während sich Russland in den anderen ehemaligen Sowjetrepubliken in letzter Zeit wegen des internationalen Drucks zurückgehalten hat, sorgen russische Aktionen im Südkaukasus weiterhin dafür, dass der Groll über die verlorenen Landstriche für die Georgier eine offene Wunde bleibt.

