Pendler zwischen Belgien und Luxemburg müssen am Mittwoch Verspätungen und Ausfälle in Kauf nehmen.

Weitreichende Einschränkungen

Generalstreik in Belgien hat begonnen - zahlreiche Zugstreichungen

(dpa/jt) – In Belgien hat in der Nacht zu Mittwoch ein Generalstreik begonnen. Weitreichende Einschränkungen werden im ganzen Land erwartet, unter anderem auf Flughäfen, im Bahnverkehr und in Krankenhäusern. So soll nach Angaben der belgischen Eisenbahn nur jeder vierte Zug fahren. Auch der Schienenverkehr zwischen Belgien und Luxemburg ist betroffen.

Im Flugverkehr kommt es ebenfalls streikbedingt zu Ausfällen. Am Brüsseler Flughafen wurde mehr als die Hälfte der Flüge gestrichen. Am Flughafen Charleroi südlich der Hauptstadt sind keine Flüge vorhergesehen. Außerdem sollten deutlich weniger Busse, Straßenbahnen und Metros als an normalen Wochentagen fahren. Die Gewerkschaften wollen somit Druck auf die Politik zu weiteren Maßnahmen gegen die gestiegenen Lebenshaltungspreise und Energiekosten ausüben.

Wegen kritischer Arbeitsbedingungen soll zudem in vielen Krankenhäusern der Regionen Brüssel und Wallonie gestreikt werden. Eine Notfallversorgung der Patienten sei jedoch gewährleistet, hieß es.