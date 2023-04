Die angeblich geheimen Dokumente über die Pläne der Ukraine erweisen sich laut Kiew als Desinformationskampagne Moskaus.

"Ein gewöhnliches Geheimdienstspiel"

Geleakte Dokumente über ukrainische Offensive sind "Fälschungen"

(dpa) - Kiew hält neue im Internet aufgetauchte angeblich geheime Dokumente für russische Fälschungen und Teil einer Desinformationskampagne Moskaus im Zuge des Krieges in der Ukraine. „Es ist ein gewöhnliches Geheimdienstspiel“, meinte der Berater des Präsidentenbüros, Mychajlo Podoljak, am Samstag bei Twitter und Telegram. Die russischen Geheimdienste hätten die Dokumente selbst erstellt, mit dem Ziel, unter den Verbündeten der Ukraine Zweifel und Zwietracht zu säen und von den nächsten Etappen im Krieg abzulenken.

Podoljak erklärte, bei dem Material handele es sich um eine Sammlung von Daten aus öffentlich zugänglichen Quellen, die mit Erfindungen und abgefangenen Informationen vermischt seien. Das alles sei dann mit dem Stempel eines Lecks geheimer Daten versehen, im Internet und massenhaft in sozialen Netzwerken veröffentlicht worden in der Hoffnung, so eine gewisse Glaubwürdigkeit zu erzeugen.



Hintergrund: Mehr als 100 Dokumente auf Twitter veröffentlicht

Der Berater hatte auch erste ähnliche Veröffentlichungen am Vortag als Fälschung bezeichnet – und als Versuch der Russen, die geplante Frühjahrsoffensive der Ukraine zu stören. Die Fälschungen seien zudem schlecht gemacht, meinte Podoljak. Die Initiatoren würden gezielt auf Journalisten und Medien setzen, die nicht erkennen würden, dass sie Teil eines Spiels von anderen seien.

Es ist ein gewöhnliches Geheimdienstspiel. Mychajlo Podoljak, Berater des ukrainischen Präsidentenbüros

US-Medien, darunter die „New York Times“, hatten am Freitag über weitere im Internet aufgetauchte Dokumente mit US-Militärgeheimnissen unter anderem über die Ukraine, China und den Nahen Osten berichtet. Die mehr als 100 Dokumente, die unter anderem auf Twitter veröffentlicht worden seien, enthielten etwa Informationen über die Luftverteidigungsfähigkeiten der Ukraine, hieß es. Das Pentagon und der Auslandsgeheimdienst CIA untersuchten demnach die Angelegenheit.



