In Frankreich demonstrierten am Samstag wieder Tausende "Gelbwesten" in den Strassen. Das Innenministerium spricht von 2.600 Leuten.

International 4

„Gelbwesten“ protestieren wieder

In Frankreich demonstrierten am Samstag wieder Tausende "Gelbwesten" in den Strassen. Das Innenministerium spricht von 2.600 Leuten.

(dpa/asc) - In Frankreich haben wieder Tausende Anhänger der „Gelbwesten“ gegen die Reformpolitik der Mitte-Regierung protestiert. Das berichtete der Radionachrichtensender Franceinfo am Samstag unter Berufung auf das Innenministerium. Zwischenfälle wurden zunächst nicht bekannt.



4 In Paris gingen 1.300 Gelbwesten auf die Strasse. AFP

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. In Paris gingen 1.300 Gelbwesten auf die Strasse. AFP In Paris gingen 1.300 Gelbwesten auf die Strasse. AFP In Paris gingen 1.300 Gelbwesten auf die Strasse. AFP Und auch in Bordeaux im südwesten Frankreichs versammelten sich die Menschen um ihrem Unmut gegen die Reformen der Regierung Luft zu machen. AFP

Gemäss der französischen Nachrichtenagentur AFP verliefen die Kundgebungen friedlich. Laut den offiziellen Zahlen des Innenministeriums wurden landesweit 2.600 Demonstranten gezählt, davon 1.300 in Paris - etwas Teilnehmer als vergangene Woche. "Soziale Gerechtigkeit, Steuergerechtigkeit", "Macron Rücktritt für eine bessere Welt" war auf Banderolen zu lesen und bei den Umzügen zu hören.



Einige Demonstranten gaben am Rande der Kundgebungen zu, dass erstmals so wenige Menschen seit Beginn der Proteste auf die Strasse gingen. Die „Gelbwesten“ demonstrieren seit vergangenem November, die Proteste entzündeten sich damals an der geplanten Erhöhung der Spritpreise. Einige Demonstranten fordern auch den Rücktritt des sozialliberalen Staatschefs Emmanuel Macron.

Am vergangenen Wochenende hatten nach offiziellen Angaben rund 12.500 Menschen in ganz Frankreich protestiert. Die „Gelbwesten“-Bewegung hatte von mindestens 35.000 Demonstranten gesprochen.