In Paris sind 24 Menschen im Zusammenhang mit neuen „Gelbwesten“-Protesten festgenommen worden. Sie hätten eine verbotene Waffe getragen oder sich einer Gruppe angeschlossen, die möglicherweise Gewalttaten begehen werde, sagte eine Sprecherin der französischen Polizei.

International 11 2 Min.

"Gelbwesten": Erste Festnahmen am Samstag in Paris

In Paris sind 24 Menschen im Zusammenhang mit neuen „Gelbwesten“-Protesten festgenommen worden. Sie hätten eine verbotene Waffe getragen oder sich einer Gruppe angeschlossen, die möglicherweise Gewalttaten begehen werde, sagte eine Sprecherin der französischen Polizei.

(dpa) - In Paris sind 24 Menschen im Zusammenhang mit neuen „Gelbwesten“-Protesten festgenommen worden. Sie hätten eine verbotene Waffe getragen oder sich einer Gruppe angeschlossen, die möglicherweise Gewalttaten begehen werde, sagte eine Sprecherin der Polizei.

„Gilet jaune“ stirbt bei Protesten in Belgien Ein Demonstrant der „Gelbwesten“-Bewegung in Belgien ist bei Protesten durch einen Verkehrsunfall ums Leben gekommen.

In der Hauptstadt und andernorts in Frankreich wollen die „Gelben Westen“ am Samstag erneut demonstrieren. Es ist das neunte Wochenende in Folge. Mit Spannung wird in den Medien beobachtet, ob die Bewegung weiterhin viele Menschen mobilisieren kann. Rund um Weihnachten wirkten die „Gelbwesten“ geschwächt, im neuen Jahr stieg die Zahl der Demonstranten jedoch wieder.



11 Foto: AFP

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Foto: AFP Foto: AFP Foto: AFP Foto: AFP Foto: AFP Foto: AFP Foto: AFP Foto: AFP Foto: AFP Foto: AFP Foto: AFP

Mit größeren Protesten wird außer in Paris auch in der Stadt Bourges im Zentrum von Frankreich gerechnet. Frankreichs Regierung befürchtet erneut Ausschreitungen und Gewalt. 80 000 Sicherheitskräfte sind im ganzen Land im Einsatz, allein 5000 in Paris.

Seit Mitte November demonstriert die Bewegung gegen die Reformpolitik von Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron und gegen eine als zu niedrig empfundene Kaufkraft. Immer wieder gab es Randale. Hunderte „Gelbwesten“ und Sicherheitskräfte wurden seit Beginn verletzt. Mit einer „nationalen Debatte“ will die Regierung ab kommendem Dienstag auf die Wut der Bewegung eingehen. Bürger sollen dabei Reformvorschläge machen können.

Macron's umstrittene Äußerungen

Vor neuen Protesten der „Gelbwesten“ in Frankreich haben Äußerungen von Präsident Emmanuel Macron Empörung bei der Opposition ausgelöst. Bei einem Empfang von Bäckern im Élyséepalast lobte Macron am Freitagabend laut Medienberichten den „Sinn für die Anstrengung“. „Die Schwierigkeiten, durch die unsere Gesellschaft geht, sind manchmal auch der Tatsache geschuldet, dass viel zu viele unserer Mitbürger denken, dass man etwas bekommen kann, ohne diese Anstrengung zu erbringen“, fügte er den Berichten zufolge hinzu.

Französische Regierung: „Gilets jaunes“ werden von Ausland unterstützt Es gebe gewalttätige Demonstranten, einige von ihnen kämen von den extremen Rechten, andere von den extremen Linken. Manche würden aber auch vom Ausland unterstützt.

Vor dem Hintergrund der andauernden „Gelbwesten“-Proteste sieht die Opposition in den Aussagen eine Provokation. Macron deute damit an, dass die Menschen auf der Straße sich nicht genug anstrengten, sagte der Linken-Politiker Alexis Corbière im Sender BFMTV. Der Rechts-Außen-Politiker Florian Philippot twitterte, Macron beleidige erneut sein Volk. Krankenschwestern, die sich abrackerten, oder Arbeitslose, die kaum über die Runden kämen - hätten diese Menschen keinen Sinn für Anstrengung?, fragte er rhetorisch.

Schon in der Vergangenheit hatte Macron mit umstrittenen Äußerungen für Wut gesorgt. Im September empfahl er etwa einem arbeitslosen Gärtner, die Branche zu wechseln. „Hotels, Cafés, Restaurants - ich gehe über die Straße, ich finde etwas (zum Arbeiten) für Sie“, sagte Macron. Die Proteste der „Gelbwesten“, die seit Mitte November andauern und sich gegen die Reformpolitik Macrons und die als zu niedrig empfundene Kaufkraft richten, hatten den Staatschef in die bisher schwerste Krise seiner Amtszeit gestürzt.