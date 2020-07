Geiselnehmer in Ukraine festgenommen

In der Westukraine hielt ein Mann Menschen in einem Bus fest. Er konnte nach Verhandlungen festgenommen werden.

In der Westukraine hielt ein Mann Menschen in einem Bus fest. Er konnte nach Verhandlungen festgenommen werden.

(dpa) - Bei der Geiselnahme in der westukrainischen Großstadt Luzk ist der schwer bewaffnete Täter nach stundenlangen Verhandlungen festgenommen worden. Alle Geiseln seien freigekommen, hieß es am Dienstagabend in Luzk.

Zuvor stürmten die Polizisten den Bus. Es wurde eine Blendgranate gezündet. Präsident Wolodymyr Selenskyj soll zuvor persönlich mit dem Geiselnehmer gesprochen haben.



Am Dienstagmorgen hat ein Schwerbewaffneter in der Stadt mit rund 200.000 Einwohnern den Linienbus in seine Gewalt gebracht. Er soll mit einem Sturmgewehr bewaffnet und damit zwei Fenster des Busses zerschossen haben. Er soll zudem Handgranaten oder selbstgebaute Sprengsätze bei sich haben. Der Mann ist 44 Jahre alt und vorbestraft.



Während mehrjähriger Gefängnisstrafen soll der in Russland geborene 46-Jährige ein Buch mit dem Titel „Philosophie eines Verbrechers“ geschrieben haben. Er sei zudem in psychiatrischer Behandlung gewesen, hieß es.

Der Geiselnehmer soll gefordert haben, dass unter anderem Vertreter von Kirche und Staat sich öffentlich als „Terroristen“ bezeichnen.