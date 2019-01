Das britische Unterhaus stimmt gegen die meisten Änderungsanträge in Sachen Austritt aus der EU. Der Hard-Brexit wird immer wahrscheinlicher.

International 1 3 Min.

Gegen Verschiebung - gegen zweites Referendum

Das britische Unterhaus stimmt gegen die meisten Änderungsanträge in Sachen Austritt aus der EU. Der Hard-Brexit wird immer wahrscheinlicher.

(dpa) - D as britische Unterhaus stimmte am Dienstagabend über das weitere Vorgehen beim EU-Austritt ab. Das von Premierministerin Theresa May mit der EU ausgehandelte Austrittsabkommen war Mitte Januar mit überwältigender Mehrheit von den Abgeordneten abgelehnt worden. Gut ein Dutzend Änderungsanträge zu der neutralen Beschlussvorlage der Regierung lagen am Montag vor.

Für einen Antrag des Oppositionsführers und Labour-Chefs Jeremy Corbyn über eine engere Bindung an die EU nach dem Brexit und ein zweites Referendum gab es am Dienstagabend in London zum Auftakt einer ganzen Serie von Abstimmungen keine Mehrheit. Damit wollte Corbyn einen ungeordneten Brexit verhindern.



Auch der Vorschlag der schottischen Nationalpartei SNP für einen Verbleib Schottlands in der EU trotz Brexits ist abgelehnt worden. Der von Fraktionschef Ian Blackford eingebrachte Antrag sah zudem eine Verschiebung des EU-Austritts vor.



Das Parlament will vorerst nicht die Kontrolle im Brexit-Prozess übernehmen. Die Abgeordneten votierten mehrheitlich gegen einen Antrag des konservativen Abgeordneten Dominic Grieve, der die Entscheidung über den Brexit-Kurs in die Hände des Parlaments legen sollte. Dazu sollten im Februar und März insgesamt sechs Debattentage im Unterhaus reserviert werden, an denen über Alternativen zum abgelehnten Brexit-Abkommen von Premierministerin Theresa May abgestimmt werden sollte.

Selbst für eine Verschiebung im Fall dass bis Ende Februar kein Austrittsabkommen ratifiziert sei, fand sich keine Mehrheit.

May warb für Nachverhandlungen



Zwei Monate vor dem Brexit will die britische Premierministerin Theresa May das mit Brüssel ausgehandelte Abkommen wieder aufschnüren. May warb im Lauf der Debatten für ein Mandat der Abgeordneten, die schwierige Nordirland-Frage nachzuverhandeln. „Die Welt weiß, was dieses Haus nicht will. Heute müssen wir eine nachdrückliche Botschaft dazu senden, was wir wollen“, sagte May am Dienstag bei einer Brexit-Debatte im Parlament in London. „Ich will mit dem klarestmöglichen Mandat nach Brüssel zurückkehren.“ Bislang hat sich Brüssel strikt geweigert, das Abkommen wieder aufzumachen.



Verfolgen Sie Abstimmung im Livestream aus dem Unterhaus:

Nach der Ablehnung des Brexit-Deals bei der Abstimmung Mitte Januar müssten nun die Bedenken der Abgeordneten zum Nordirland-Backstop berücksichtigt werden, sagte May. Dazu sei „eine bedeutungsvolle und rechtlich bindende Veränderung am Austrittsabkommen“ notwendig. Der Backstop ist eine Garantieklausel für eine offene Grenze zwischen dem britischen Nordirland und dem EU-Mitglied Irland. Kritiker fürchten, dass Großbritannien dadurch dauerhaft eng an die EU gebunden bleibt.



Michel Barnier: „Wir können noch eine Einigung finden“ In einem Gespräch mit dem „Luxemburger Wort“ und zwei anderen europäischen Zeitungen erklärt Michel Barnier, der EU-Chefunterhändler für den Brexit, warum die Frage der irischen Grenze so wichtig ist.

Britische Kommentatoren sprachen von einer „Kehrtwende“ Mays. Nachverhandlungen hatte sie aber bereits zuvor vage angekündigt.

May will den Abgeordneten schnellstmöglich einen geänderten Austrittsvertrag zur Abstimmung vorlegen. Sollte sie keinen Erfolg bei Nachverhandlungen mit der Europäischen Union zum Brexit haben, werde sie spätestens am 13. Februar vor dem Unterhaus eine Erklärung abgeben. Für den Tag darauf - also am 14. Februar -, plane May eine Abstimmung zu ihrer Erklärung, teilte Downing Street mit.

Die Premierministerin sagte, es gebe im Parlament keine Mehrheit für eine Neuwahl oder eine zweite Volksabstimmung über den EU-Austritt des Landes. Zur deutlichen Niederlage im Parlament für das Austrittsabkommen, das sie mit der Europäischen Union ausgehandelt hatte, sagte May, sie habe diese Botschaft verstanden.



"Nein" aus Frankreich

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron lehnt Nachverhandlungen zum Brexit-Abkommen der EU mit Großbritannien ab. „Es ist die beste mögliche Abmachung (mit der EU). Darüber kann nicht mehr verhandelt werden“, sagte Macron am Dienstagabend nach einem Treffen der Südstaaten der EU in der zyprischen Hauptstadt Nikosia. Macrons Aussagen wurden vom zyprischen Fernsehen übertragen. Niemand wolle, dass es einen unkoordinierten Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU gebe, sagte Macron. Man sollte aber auch darauf vorbereitet sein, fügte er hinzu.

Britisches Parlament stimmt über weiteren Kurs beim Brexit ab Den EU-Austritt verschieben? Das Abkommen mit der EU nachverhandeln? Bei der Abstimmung über den weiteren Brexit-Kurs soll das Parlament eine Richtung vorgeben.