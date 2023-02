Russland bestreitet der Ukraine eine Eigenstaatlichkeit, die es gleichzeitig zerstören will. Es ist nicht Putins einziger Widerspruch, wie zwei aktuelle Bücher zeigen.

Sachbücher zum Ukraine-Krieg

Gegen Putins Propaganda

Über den Ausgang des russischen Angriffskrieges in der Ukraine werden vor allem zwei Protagonisten entscheiden: die Ukraine selbst und der russische Präsident Wladimir Putin. Doch gerade im demokratischen Teil Europas findet die Einschätzung ukrainischer Interessen und Putins Zielen nicht selten auf der Basis von Desinformation, Blauäugigkeit und Wunschdenken statt.

Zwei Sachbuch-Neuerscheinungen sind deshalb zu empfehlen, weil sie tiefe Einblicke in die Ursachen dieses Krieges geben. Beide sind im Verlag C.H. Beck erschienen.

Der „Zeit“-Journalist Michael Thumann erinnert sich an Redaktionskonferenzen in Hamburg Anfang der 1990er-Jahre. Bei „Mentholzigaretten und Keksen“ sagte der damalige Herausgeber und Ex-Bundeskanzler Helmut Schmidt, Putin habe „ein realistisches Bild der Welt“, man müsse mit ihm zusammenarbeiten.

Thumann, der in Moskau studiert hat, berichtete mehr als zwei Jahrzehnte lang als Russland-Korrespondent für das „Hamburger Wochenblatt“ und gelangt in seinem hochaktuellen Buch zu einer ganz anderen Sicht in Bezug auf den heutigen Präsidenten Russlands. Aufgrund eigener Recherchen und der Beschreibung historischer Zusammenhänge zeigt er auf, dass Putins „darwinistischer Angriffskrieg und seine nationalistische Radikalisierung nichts mit der Entwicklung der Ukraine, eingebildeten Genoziden oder vermeintlichen NATO-Versprechen“ zu tun habe.

Der Autor demontiert mit journalistischen Methoden die Kernelemente Putinscher Propaganda, die selbst in Europa und in der freien Welt ihre lautstarken Anhänger hat. Thumann zeigt aber auch, wie Putin sein Land in eine „autoritär-diktatorisch geführte Gesellschaft verwandelt“ hat, als Voraussetzung für Russlands moderne Expansion.

Revanche. Wie Putin das bedrohlichste Regime der Welt geschaffen hat, Michael Thumann, 288 Seiten, C.H.Beck, ISBN 978-3-406-79935-8

Nicht nur die Geschichte ist für das Verständnis des russischen Angriffs auf die Ukraine wichtig. Vor allem spielt die Entwicklung der ukrainischen Gesellschaft, ihr „Drang nach Veränderung“, ihre bewusste Entscheidung für Demokratie und West-Integration, eine wesentliche Rolle.

Diese These entwickelt die Politologin Gwendolyn Sasse in ihrem kompakten Buch „Der Krieg gegen die Ukraine“. Der neoimperiale Autoritarismus Russlands unter Putin sei in der Ukraine auf ein politisches und gesellschaftliches Gegenmodell getroffen, so die Autorin.

Sasse räumt mit einigen Halb- und Unwahrheiten auf, die immer wieder zur Rechtfertigung der russischen Aggression bemüht werden. Dazu gehört das historisch und juristisch falsche Argument, wonach die Krim „schon immer russisch“ gewesen sei, ebenso wie die vermeintliche Unterdrückung der russischsprachigen Minderheiten im Südosten des Landes. Kurz vor Russlands Großangriff erreichte die Zustimmung zum EU-Beitritt 67 Prozent der Gesamtbevölkerung.

Das Paradoxe an Putins Entscheidung für den Krieg sei, dass die Risiken für sein System mit dem Krieg größer statt kleiner geworden seien, analysiert Sasse.

Der Krieg gegen die Ukraine. Hintergründe, Ereignisse, Folgen. Gwendolyn Sasse, 128 Seiten, C.H.Beck, ISBN 978-3-406-79305-9

