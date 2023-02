Mehr als 60 Tagebücher von Adolf Hitler fälschte Konrad Kujau. Jetzt kann man die Fälschungen nach 40 Jahren erstmals komplett lesen.

International 1 4 Min.

Historisch ausgewertet

Gefälschte Hitlertagebücher erstmals komplett zugänglich

Tom RÜDELL Mehr als 60 Tagebücher von Adolf Hitler fälschte Konrad Kujau. Jetzt kann man die Fälschungen nach 40 Jahren erstmals komplett lesen. Mit - erneut - unschönen Erkenntnissen.

Im Frühjahr 1983 erschütterte ein gigantischer Medienskandal die damalige Bundesrepublik Deutschland: Das Nachrichtenmagazin „Stern“ hatte nach eigenen Angaben rund 60 Tagebücher von Adolf Hitler aufgetrieben und veröffentlichte diese auszugsweise. Das Interesse war riesig; am 28. April erschienen Auszüge aus den ersten beiden Bänden in einer Stern-Ausgabe mit einer Auflage von 2,2 Millionen. „Die Geschichte des Dritten Reiches muss teilweise umgeschrieben werden“, tönte Chefredakteur Peter Koch im Leitartikel.

Doch die Euphorie währte nur kurz: Schon am 6. Mai 1983 kam heraus, dass die Tagebücher gefälscht waren. Entsprechende Gutachten des Bundeskriminalamts (deren Ergebnisse die Stern-Redaktion vor Veröffentlichung nicht abgewartet hatte) kamen zu dem Schluss, dass an den Büchern Materialien verwendet wurden, die erst nach dem Zweiten Weltkrieg hergestellt worden waren. Der „Stern“, der fast 10 Millionen D-Mark für insgesamt 62 Bände bezahlt hatte, war auf den umtriebigen Fälscher Konrad Kujau hereingefallen - ein Skandal, von dem sich das Blatt bis heute nicht erholt hat.

Erste kritische Ausgabe, komplett lesbar

Fast 40 Jahre später veröffentlicht an diesem Donnerstag ab 18 Uhr der „Norddeutsche Rundfunk“ eine kritische Ausgabe der gefälschten Tagebücher mit wissenschaftlichen Kommentierungen von Professor Hajo Funke von der FU Berlin. Man habe sich Künstlicher Intelligenz bedient, um die gefälschte Hitler-Handschrift lesbar zu machen und in ein Transkript zu übersetzen, so der Sender. Damit sei es erstmals möglich gewesen, den Inhalt der Fälschungen vollinhaltlich zu erfassen und zu interpretieren.

Vater des Diktators: 31 Briefe von Alois Hitler entdeckt Der Zollbeamte, der Bauer sein wollte – und Adolf Hitlers Vater war. Von Alois Hitler sind 31 bislang unentdeckte Briefe aufgetaucht. Eine erste Biografie über den Oberösterreicher ist erschienen.

Und diese Interpretation wirft ein noch schlechteres Licht auf den 2000 verstorbenen Fälscher Kujau als bisher sowieso schon. Kujau war zwar wegen Betrugs und Urkundenfälschung zu viereinhalb Jahren Haft verurteilt worden, von denen er auch drei abgesessen hatte. Seine Tat war in der öffentlichen Wahrnehmung aber mitunter als eine Mischung aus Lausbubenstreich und Husarenstück wahrgenommen worden. Dazu hatte nicht zuletzt die brillante Komödie „Schtonk“ aus dem Jahr 1992 beigetragen - hier hatte Uwe Ochsenknecht den Fälscher in einem Staraufgebot mit Harald Juhnke und Götz George gespielt.

Dass die riesige Fälschung neben dem kriminellen auch noch einen politischen Hintergrund hat, wird erst mit der jetzt vorliegenden kritischen Ausgabe schmerzlich bewusst werden. Denn in den falschen Tagebucheintragen kommt ein Hitler zu Wort, der weit entfernt ist von den Gewaltverbrechen der Nationalsozialisten; der sogar noch mäßigend auf seine Parteigenossen einzuwirken versucht. Kurz: „Kujau erfindet hier eine positive Hitlerfigur“, so die Historikerin Heike Görtemaker, die dem wissenschaftlichen Beirat des NDR-Projekts angehört. Politikwissenschaftler Funke geht noch weiter: „Diese Tagebücher sind Ausdruck von Holocaustleugnung. Das ist eindeutig. Sie wollten Hitler von den schlimmsten Verbrechen der Nazis freisprechen.“

Der „falsche“ Hitler kennt den Holocaust nicht

Denn von der industrialisierten Vernichtung der Juden wusste der fiktive Tagebuch-Hitler angeblich nichts. An zahlreichen Textstellen in der Fälschung will er sich gar um eine wohlwollende Lösung für „das Judenproblem“ kümmern: „sichere Landstriche in den besetzten Gebieten“ finden zum Beispiel, „wo sie sich selbst ernähren und verwalten können.“ Das ist ein Tagebucheintrag vom 31. Juli 1941, als der Holocaust bereits in vollem Gange war.

"Fuck Hitler": Die letzten Baumgraffiti bei Diekirch In den Wäldern der Ardennen und der Eifel erinnern zahlreiche Einritzungen an den Zweiten Weltkrieg. Wissenschaftler wollen sie retten.

Auch am 20. Januar 1942, dem Tag der Wannsee-Konferenz, bei der die Deportation der gesamten jüdischen Bevölkerung Europas zur Vernichtung organisiert wurde, will der gefälschte Hitler „unbedingt einen Platz im Osten finden“. Später heißt es mehrmals „keiner will sie haben“, es sei außerdem das Problem von Heinrich Himmler, dem Anführer der SS: „Möchte wissen, wie weit Himmler mit dem Judenproblem ist.“ (Mai 1942). Hitler ist also an nichts Schuld, im Gegenteil. Im Januar 1945 erkennt er: „Nun sehe ich ein, das (sic!) ich mit den Juden viel zu human umgegangen bin.“

Wichtige Schlüsselwörter im Zusammenhang mit dem Holocaust, wie „Endlösung“ oder „Gaskammer“ oder auch die Namen von Konzentrationslagern wie Auschwitz, Sobibor, Majdanek fehlen zudem völlig - ein Ergebnis, das die Künstliche Intelligenz nach Auswertung des umfangreichen Textkorpus liefern konnte. Der Satz des „Stern“-Chefs über das „Umschreiben der Geschichte“ wirkt hier schockierend nach - offenbar hatte der Stern mit diesen Verharmlosungen kein allzu großes Problem.

Kujau und die Neonazis

Doch warum das alles? Offenbar, so der NDR, war Kujau tiefer in die Neonazi-Szene der 1980er-Jahre verstrickt, als man bisher annahm. Er war in engem Kontakt mit dem Umfeld des bekannten damaligen Neonazi-Führers Michael Kühnen. Mit dessen Pressesprecher, Lothar Zaulich, fälschte Kujau bereits vor seinem Tagebuch-Coup angebliche Hitler-Porträts und vor allem die Unterschrift des Diktators darunter. In der Szene sei das bekannt gewesen, auch eine Mitarbeit Zaulichs an den Tagebuch-Fälschungen sei nicht ausgeschlossen worden, so ein weiterer Ex-Neonazi aus dem Umfeld Kühnens.

Mutmaßlicher Brandstifter von Saarlouis vor Gericht 31 Jahre nach der Tat beginnt ein Mordprozess. Zum Auftakt geht es um die Frage, bis wann der Angeklagte Teil der Neonazi-Szene war.

Die Originale der gefälschten Tagebücher liegen seit 1983 im Verlagshaus Gruner + Jahr unter Verschluss, dem NDR-Projekt liegen Kopien der Fälschungen zugrunde. Der „Stern“ äußerte sich bisher nicht zu den neuerlichen Vorwürfen. Am Donnerstag ab 18 Uhr steht die neue Ausgabe der Fälschungen online auf www.ndr.de/hitlertagebuecher.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.