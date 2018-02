(dpa) - Nach der jüngsten Eskalation an Israels Nordgrenze hat Ministerpräsident Benjamin Netanjahu das Nachbarland Syrien und den mit ihm verbündeten Iran vor einer weiteren Konfrontation gewarnt. „Wir haben klare rote Linien gezogen“, sagte Netanjahu nach Medienberichten bei einer Kabinettssitzung am Sonntag. Israel werde weiter entsprechend vorgehen.



Das hat Netanjahu auch in einem Telefongespräch mit Russlands Präsident Wladimir Putin betont. Er habe ihm klar gemacht: "Israel wird sich gegen jegliche Aggression verteidigen und gegen alle Versuche, seine Souveränität zu verletzen. Iran hat einen solchen Versuch heute unternommen." Netanjahu teilte außerdem mit, er habe auch mit US-Außenminister Rex Tillerson telefoniert.



Syrien schießt israelischen Kampfjet ab



Bei einer Serie schwerer israelischer Luftangriffe in Syrien, wurden am Samstag sechs regierungstreue Kämpfer getötet, wie syrische Menschenrechtsbeobachter berichteten. Israel reagierte mit den Angriffen auf das Eindringen einer iranischen Drohne in sein Gebiet. Der Iran dementierte, eine solche Drohne eingesetzt zu haben. Der Iran unterstützt allerdings in dem seit Frühjahr 2011 fortwährenden Krieg in Syrien das Regierungslager um Präsident Baschar al-Assad.

Die syrische Luftabwehr schoss einen israelischen Kampfjet des Typs F-16 ab, der nahe der Ortschaft Harduf im Norden Israels zerschellte. Es war das erste Mal seit 1982, dass ein israelischer Kampfjet abgeschossen wurde. Israels Luftwaffe bombardierte nach eigener Darstellung „iranische Ziele“ in Syrien und die Luftabwehr.

„Wir haben den iranischen und syrischen Kräften gestern harte Schläge versetzt“, sagte Netanjahu am Sonntag. „Wir werden weiterhin gegen jeden Versuch vorgehen, uns anzugreifen, das war und bleibt unsere Politik.“



UN-Generalsekretär fordert Deeskalation der Gewalt

Der UN-Generalsekretär Antonio Guterres zeigt sich besorgt über die Ausweitung der Gewalt über die Grenzen des Bürgerkriegslandes hinaus. Er fordert alle Parteien zu einer „sofortigen und bedingungslosen Deeskalation der Gewalt“ auf. Eine politische Lösung sei „der einzige Weg, um die Gewalt und das schreckliche Leid der syrischen Bevölkerung zu beenden“, sagte ein Sprecher in New York am Samstag. Der Generalsekretär beobachte sowohl die „alarmierende militärische Eskalation“ innerhalb Syriens, wie auch deren gefährliche Ausdehnung über die Landesgrenzen hinweg.

Washington betonte unterdessen Israels Recht zur Selbstverteidigung. Die Vereinigten Staaten seien zutiefst besorgt über „die heutige Eskalation der Gewalt über die israelische Grenze“, sagte die Sprecherin des US-Außenministeriums Heather Nauert am Samstag.



Die „kalkulierte Eskalation der Bedrohung“ durch den Iran und das Bestreben des Landes, seine Macht zu zeigen, gefährde alle Menschen der Region - „vom Jemen bis zum Libanon“, so Nauert. Die USA würden weiterhin gegen die Gesamtheit der böswilligen Aktivitäten des Irans in der Region vorgehen. Washington fordere den Iran auf, Verhaltensweisen einzustellen, die Frieden und Stabilität in der Region bedrohten.

