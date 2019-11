Gedenkfeier zum Mauerfall in Berlin

Michael Kappeler/dpa

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (r-l), Janos Ader, Präsident von Ungarn, Andrzej Duda, Präsident von Polen, Zuzana Caputova, Präsidentin der Slowakei und Milos Zeman, Präsident von Tschechien stecken Blumen in die Hinterlandmauer bei der Gedenkveranstaltung der Stiftung Berliner Mauer an der Bernauer Straße. Bundespräsident Steinmeier und Bundeskanzlerin Merkel erinnern bei der Gedenkveranstaltung gemeinsam mit den Staatsoberhäuptern Polens, der Slowakei, Tschechiens und Ungarns an die Öffnung der Berliner Mauer vor 30 Jahren. Foto: Michael Kappeler/dpa +++ dpa-Bildfunk +++