Der Zweite Weltkrieg wurde vor 75 Jahren, am 15. August 1945, mit der Kapitulation Japans endgültig beendet. Am Samstag wurde der Opfer der Gedacht.

Gedenken an das Ende des Zweiten Weltkriegs im Pazifik

(dpa) - Unter anderem in Japan und Großbritannien wurde am Samstag an die Opfer des Pazifikkriegs erinnert. Mit einem zweiminütigen Schweigen und Kranzniederlegungen haben der britische Thronfolger Prinz Charles (71), zahlreiche Veteranen und Militärangehörige am Samstag dem Ende des Zweiten Weltkriegs im Pazifik gedacht. Der Krieg wurde vor 75 Jahren, am 15. August 1945, mit der Kapitulation Japans endgültig beendet.

Auch Premierminister Boris Johnson war bei der Zeremonie in der Gedenkstätte National Memorial Arboretum in Burton-on-Trent in der Grafschaft Staffordshire dabei. Der konservative Politiker rezitierte eine Strophe aus dem Gedicht „For the Fallen“ (Für die Gefallenen) von Robert Laurence Binyon.



Die britische Königin Elizabeth II. (94) dankte in einer Mitteilung allen, „die so tapfer gekämpft haben für die Freiheiten, die wir heute in Ehren halten“. Diejenigen, die das Ende des Krieges miterlebt hätten, würden „niemals die fröhlichen Szenen und das überwältigende Gefühl der Erleichterung vergessen“, so die Queen.

Etwa 50.000 Briten und Bürger des Commonwealth starben während des Zweiten Weltkriegs im pazifischen Raum. Viele davon kamen als Kriegsgefangene ums Leben, die unter menschenunwürdigen Bedingungen der japanischen Armee festgehalten wurden. Gekämpft wurde unter anderem im heutigen Myanmar und Indonesien.



Auch in Japan fanden Gedenkveranstaltungen statt. In einer kurzen Ansprache brachte Kaiser Naruhito „tiefe Reue“ über Japans damalige Rolle zum Ausdruck, wie der britische Sender BBC berichtete. „Ich hoffe aufrichtig, dass sich die Verwüstungen des Krieges nie wiederholen werden.“ Premierminister Shinzo Abe betonte, sein Land werde alles dafür tun, damit sich eine derartige Tragödie nicht noch einmal abspiele.

Am 15. August 1945 unterzeichnete Japan die Kapitulationsurkunde - wenige Tage, nachdem die USA zwei Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki abgeworfen hatten. Schätzungsweise 120.000 Menschen kamen dabei ums Leben; Zehntausende starben in den Folgejahren an den Folgen der Strahlenexposition.

Weltweit erinnerten Organisationen in den zurückliegenden Tagen an die Folgen der Atombombenabwürfe. Papst Franziskus bekräftigte seine Verurteilung schon des Besitzes von Atomwaffen. In Japans Hauptstadt Tokio pilgerten am Samstag laut BBC Tausende Menschen trotz Temperaturen von 36 Grad und den geltenden Einschränkungen durch Corona zum Yasukuni-Schrein.

Der Tempel von Yasukuni ist den rund 2,5 Millionen Gefallenen des Weltkriegs geweiht; zu den Verehrten gehören allerdings auch 14 verurteilte Kriegsverbrecher. Im Krieg begangene Untaten belasten vor allem Japans Verhältnis zu Korea und China. Zu den Besuchern der umstrittenen Gedenkstätte gehörten erstmals nach vier Jahren auch mehrere Minister



