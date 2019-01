In Lorscheid, in der Nähe von Trier und etwa 35 Kilometer von der Grenze zu Luxemburg entfernt, starb am Samstag bei einem Hausbrand ein 65-jähriger Mann.

Gebäudebrand in Lorscheid fordert ein Todesopfer

(bla/SH) - Gleich mehrere Notrufe gingen am Samstag gegen 14.20 Uhr bei Polizei und Feuerwehr ein, nachdem aus einem Einfamilienhaus in der Hauptstraße von Lorscheid, in der Nähe von Trier und etwa 35 Kilometer von der Grenze zu Luxemburg entfernt, starker Rauch aufgestiegen war. Die Anrufer meldeten, dass erste Flammen aus der Haustür und den Fenstern des Erdgeschosses schlagen würden.

Sogleich wurde Großalarm ausgelöst. Schnell war klar, dass in dem Haus noch ein Bewohner, ein 65 Jahre alter Mann sein muss. Er wurde im Verlauf der Löscharbeiten im Wohnhaus leblos vorgefunden. Wie die Polizei mitteilt, ist der 65- jährige Bewohner an einer Rauchgasvergiftung ums Leben gekommen.

Da sich die Flammen rasch auf das Obergeschoss und den Dachboden ausgebreitet hatten, wurden während der Löscharbeiten zahlreiche Feuerwehren nachalarmiert. Insgesamt waren rund 150 Personen im Einsatz. Einwohner aus Lorscheid wurden gebeten, sich in ihre Häuser zu begeben und Fenster und Türen geschlossen zu halten.



Ein Übergreifen der Flammen auf ein Nachbarhaus konnte weitestgehend vermieden werden. Erst nach Einbruch der Dunkelheit war das Feuer unter Kontrolle.



Während des Einsatzes klagten immer mehr Einwohner aus Lorscheid über Atemnot. Rund zehn Menschen mussten ärztlich behandelt werden. Auch ein Feuerwehrmann zog sich Verletzungen zu.