Gebäude stürzt ein - mehrere Verletzte

Im südfranzösischen Marseille stürzte am Montagmorgen ein Gebäude wie ein Kartenhaus in sich zusammen. Erste Videobilder kursieren in den sozialen Medien.

Zwei mehrstöckige Gebäude sind in der Innenstadt von Marseille eingestürzt. „Wir sind auf der Suche nach möglichen Opfern“, sagten Feuerwehrleute dem Nachrichtensender France Info. Nach Angaben der Nachrichtenagentur AFP wurden bei dem Unglück am Montagmorgen mindestens zwei Menschen verletzt. Auf Fotos und Videos waren nur noch Trümmer zu erkennen. Wie der beigeordnete Bürgermeister der Hafenstadt betonte, gab es seit etwa zehn Tagen Hinweise auf Statikprobleme in dem Haus, das vorsorglich evakuiert worden war.



Les images après les effondrements de deux immeubles en plein centre-ville de Marseille pic.twitter.com/CgnKf9LXod — BFMTV (@BFMTV) November 5, 2018

Das Gebäude an der Rue d'Aubagne, das sehr marode war ist, wurde völlig zerstört. Nach Angaben der Feuerwehr ist ein weiteres Nebengebäude vom Einsturz bedroht. Beide Häuser sind drei Stockwerke hoch. Die Feuerwehr wurde am Morgen gegen 9 Uhr zur Unglücksstelle gerufen. Auch Suchhunde waren im Einsatz.



