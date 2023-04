Im Zentrum der südfranzösischen Hafenstadt liegt ein ganzes Gebäude in Trümmern. Die Ursache des Einsturzes ist noch nicht bekannt.

International 1

Frankreich

Gebäude im Stadtzentrum von Marseille eingestürzt

Im Zentrum der südfranzösischen Hafenstadt liegt ein ganzes Gebäude in Trümmern. Die Ursache des Einsturzes ist noch nicht bekannt.

(dpa/AFP/jt) - Im Stadtzentrum von Marseille ist in der Nacht zum Sonntag ein Gebäude eingestürzt. Der Vorfall ereignete sich in der Rue Tivoli im fünften Arrondissement, wie der Bürgermeister der südfranzösischen Hafenstadt, Benoît Payan, bei Twitter mitteilte.

Wir können Ihnen diesen Inhalt nicht zeigen. Sie haben nicht zugestimmt, dass diese eingebetteten Inhalte von twitter angezeigt werden. Klicken Sie hier , um Ihre Einstellungen zu ändern, und laden Sie anschließend die Seite neu. Zustimmung erteilen

Unter den Trümmern könnten sich noch lebende Menschen, aber auch Todesopfer befinden, sagte Payan am Sonntagmorgen. Noch wisse man nicht genau, was geschehen sei, aber es habe wohl eine Explosion gegeben. Berichten zufolge stürzten auch Teile benachbarter Häuser ein. Nach Informationen der Feuerwehr wurden etwa 80 Menschen in Sicherheit gebracht.

Frankreichs Innenminister Gérald Darmanin drückte seine Unterstützung für die Einsatzkräfte aus. Er wird im Tagesverlauf in der südfranzösischen Hafenstadt erwartet, wie Premierministerin Élisabeth Borne auf Twitter mitteilte.

Die Nachrichtenagentur AFP berichtet, dass mindestens fünf Personen verletzt wurden und Todesopfer zu befürchten seien. Die Feuerwehr kämpfte vor Ort gegen ein heftiges Feuer, das nach dem Einsturz ausgebrochen ist und die Suche nach Überlebenden behindert.

In Marseille kam es in den vergangenen 40 Jahren zu mehreren tödlichen Einstürzen von Gebäuden. Am 11. Januar 1981 starben in dem Armenviertel Canet acht Menschen und 16 wurden verletzt, als ihr Gebäude einstürzte. Fünf Menschen starben 1985 bei der Explosion eines Gebäudes in der Nähe des Boulevard du Prado. Am 20. Juli 1996 brachte eine Gasexplosion ein siebenstöckiges Gebäude in der Nähe des Bahnhofs Saint-Charles zum Einsturz, wobei vier Menschen starben und 26 verletzt wurden.