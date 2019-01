In einer Bäckerei im Zentrum von Paris kam es am Samstagmorgen zu einer schweren Gasexplosion. Bilanz um 16:30 Uhr: drei Tote, zehn Schwerverletzte und 37 Leichtverletzte.

Gasexplosion in Pariser Innenstadt - drei Tote

In einer Bäckerei im Zentrum von Paris kam es am Samstagmorgen zu einer schweren Gasexplosion. Bilanz um 16:30 Uhr: drei Tote, zehn Schwerverletzte und 37 Leichtverletzte.

(dpa/rc/mig) - Kurz vor Beginn von „Gelbwesten“-Demonstrationen liegen bei den Pariser Sicherheitsbehörden die Nerven blank. Eine Explosion erschüttert das Zentrum der Metropole. In einer Bäckerei im Zentrum von Paris ist es am Samstagmorgen zu einer Gasexplosion gekommen.



Opferbilanz um 16:30 Uhr: drei Tote, zehn Schwerverletzte, darunter mehrere Personen lebensgefährlich und 37 Leichtverletzte.



Zunächst gab es Zweifel an der Anzahl der Getöteten - Es wurde von vier Toten (zwei Feuerwehrleute, zwei Anwohner) gesprochen. Die Staatsanwaltschaft in Paris sprach um 13:30 Uhr offiziell von zwei toten Feuerwehrleuten. Wenige Stunden später wurde die Zahl der Getöteten erneut revidiert. Bei der dritten Person handelt es sich um eine spanische Touristin. Das teilte der spanische Außenminister Josep Borrell bei Twitter mit.

Die Explosion ereignete sich in der Rue de Trévise im 9. Arrondissement, rund einen Kilometer Luftlinie entfernt von der Pariser Oper. Ursprünglich sei die Feuerwehr wegen des Austretens von Gas zu der Bäckerei gerufen worden. Fernsehbilder zeigten einen massiven Feuerwehreinsatz, Rauch drang aus dem Gebäude. Mehrere Glasscheiben in der Umgebung seien durch die Wucht der Explosion zerstört worden, berichteten Medien.



Jüngsten Informationen nach soll eine defekte Gasleitung für die Explosion verantwortlich sein. Insgesamt sollen rund 200 Feuerwehrleute und circa 100 Polizisten vor Ort sein.

La situation rue Sainte-Cécile où les pompiers sont toujours en interventional où plane une odeur de brûlé. #explosionparis pic.twitter.com/lg95K3bW7x — Pierre Bouvier (@pibzedog) January 12, 2019

Fernsehbilder zeigten dichten Rauch, der aus dem Gebäude drang. Die Glasscheiben in der Umgebung seien durch die Wucht der Explosion geborsten, berichteten Medien. Journalisten vor Ort sagten im Fernsehen, die Szenerie sehe aus wie nach einem Bombenangriff. Das Gebiet wurde weiträumig abgesperrt. Ein Anwohner aus einem nahe gelegenen Haus sagte BFMTV: „Ich habe gespürt, wie mein Haus für eine oder zwei Sekunden in seinen Grundfesten schwankte. Ich habe mich gefragt, ob es ein Attentat gab, ich hatte ein bisschen Angst.“

Die Behörden in Paris sind wegen angekündigter Demonstrationen der „Gelbwesten“ in Alarmbereitschaft. Rund 5000 Sicherheitskräfte sind in der Hauptstadt im Einsatz, um die Proteste abzusichern. Bei den Demonstrationen war es in den vergangenen Wochen immer wieder zu Gewalt und Ausschreitungen gekommen. Besonders Paris war betroffen.



À cette heure, 2 sapeurs-pompiers de la brigade des @PompiersParis sont décédés.

10 personnes sont en urgence absolue dont un sapeur-pompier.

37 personnes sont en urgence relative.

Immense tristesse. Soutien aux familles des victimes.

La Nation s’incline devant leur douleur. pic.twitter.com/sXbEETBLuD — Christophe Castaner (@CCastaner) January 12, 2019

Auch wegen des Terroranschlags von Straßburg vor einem Monat herrscht in Frankreich hohe Anspannung. Am 11. Dezember hatte ein Attentäter in der Innenstadt der elsässischen Stadt das Feuer eröffnet. Fünf Menschen starben, viele weitere wurden verletzt.