Der kanadische Premierminister Justin Trudeau sowie seine Ehefrau begrüßten am Freitagmittag bei strahlendem Sonnenschein in La Malbaie nach und nach die Staats- und Regierungschefs sowie EU-Vertreter.

G7-Gipfel in Kanada hat offiziell begonnen

(dpa) - Mit der offiziellen Begrüßungszeremonie hat der G7-Gipfel der großen Wirtschaftsmächte in Kanada begonnen. Der kanadische Premierminister und Gastgeber Justin Trudeau sowie seine Ehefrau Sophie Trudeau begrüßten am Freitagmittag (Ortszeit) bei strahlendem Sonnenschein im Garten des Tagungshotels in La Malbaie nach und nach die angereisten Staats- und Regierungschefs sowie EU-Vertreter und posierten mit ihnen für Fotos.



Die Begrüßungszeremonie startete mit rund einer halben Stunde Verspätung. Zuvor hatten sich die angereisten Teilnehmer bereits in verschiedenen Zusammensetzungen unter sich getroffen. Der bis diesen Samstag angesetzte Gipfel ist überschattet von massiven Differenzen der Europäer mit US-Präsident Trump über amerikanische Strafzölle, seinen Ausstieg aus dem Pariser Klimaschutzvertrag und aus dem Atom-Abkommen mit dem Iran.

Zu G7 gehören neben den USA und Kanada auch Japan, Frankreich, Großbritannien, Italien und Deutschland.