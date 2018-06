Die Region Charlevoix am St.-Lorenz-Strom in Kanada ist Gastgeber des Treffens am 8. und 9. Juni

International 10 8 Min.

„G7-Bier“ zum Gipfel

Der G7-Gipfel diese Woche findet in einer pittoresken Region Kanadas statt. Doch das Charlevoix in der Provinz Québec hat mehr zu bieten als lediglich schöne Landschaften.

Von Gerd Braune (La Malbaie/Charlevoix) Eigentlich böte sich im Rahmen des G7-Gipfels ein richtiges „Gipfeltreffen“ an. Am Ufer des mächtigen St.-Lorenz-Stroms, etwa 90 Kilometer nordöstlich der Stadt Québec, erhebt sich das Massif de Charlevoix. Vom Plateau, 770 Meter über dem Fluss, bietet sich ein faszinierender Blick auf den Strom, der hier bereits so breit ist, dass er eher einem Meer gleicht, und auf die noch etwas höheren Berge, die in einem Halbkreis das Massif umgeben. Dies ist das Charlevoix, eine kleine Region, die für ihre landschaftlichen Reize, ihre hervorragende Küche und die Gastfreundschaft der hier lebenden Menschen bekannt ist – der Schauplatz des G7-Gipfels der Staats- und Regierungschefs der größten westlichen Industriestaaten ...

