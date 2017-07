(dpa) - Das Ziel der Demonstration von „Block G20“ ist klar: Sie wollen am Freitag zur Elbphilharmonie, wo sich gegen Abend die Staats- und Regierungschefs zu einem Konzert einfinden wollen. Zu einem „Arschgeigen-Konzert“, wie eine Sprecherin mit heiserer Stimme aus dem Lautsprecherwagen ruft. Bunt gekleidete Clowns und eine pink gekleidete Percussion-Gruppe erheitern niemanden.

Tausende Demonstranten, darunter Hunderte schwarz gekleidete, ziehen vom Millerntorplatz aber erstmal in die entgegengesetzte Richtung. Es seien 5.000, sagen die Veranstalter. Mehrere Hundertschaften der Polizei lassen sie erst einmal losmarschieren. Oberhalb der Landungsbrücken vereinen sie sich mit Hunderten weiteren Demonstranten in einem Schwarzen Block. Bevor sie runter zur Elbe gehen, werfen einige Vermummte noch schnell Steine auf eine Hotelfront. Von der Polizei ist an der engen Kreuzung Davidstraße/Bernhard-Nocht-Straße nichts zu sehen.

Erst ist noch alles ruhig - dann räumt die Polizei die Landungsbrücken und treibt die Demonstranten in Richtung Hafenstraße. #G20HH #NoG20 pic.twitter.com/cCrCioeoHS — Martin Jäschke (@jaeschko) July 7, 2017

Die Elbphilharmonie scheint in Reichweite. Die Demonstranten ziehen in Richtung des Konzerthauses - mit Flaggen und Bannern türkischer kommunistischer Gruppen hinter der Parole „Wir werden eure Krise sein!“. Sie skandieren „Antikapitalista“ oder „Antifaschista“.

Doch die Polizei hat die Straße abgeriegelt. Wasserwerfer stehen bereit. Ein Hubschrauber knattert in der Luft. Die Demonstranten setzen sich auf die Straße. Bald kommt es zu Auseinandersetzungen. Böller krachen. Die Polizei drängt die Demonstranten Richtung Fischmarkt/Reeperbahn zurück. Auf der Elbe versuchen Greenpeace-Aktivisten mit Booten in die Sicherheitszone auf dem Wasser einzudringen.

Einige Meter oberhalb, an einem Aussichtspunkt, stehen derweil zwei Demonstranten mit ungewöhnlichen Pappschildern: „Mama, mir geht es gut. Wir sind in Hamburg. Randalierer und Politiker - bitte verpissen!“ Die Maschinenbau- und Mechatronik-Studenten Eike und Matthias haben es satt, dass Autos angezündet werden.

Der zweite Krawalltag

Hamburg hat an diesem Freitag bereits eine heftige Krawallnacht hinter sich. 159 verletzte Beamte meldet die Polizei. Wie viele Demonstranten und Unbeteiligte zu Schaden kamen - unklar. Die ganze Nacht gab es Zusammenstöße zwischen Demonstranten und Polizei, Sitzblockaden, brennende Autos, zerstörte Geschäfte, beschädigte Streifenwagen. Die Polizei bitte andere Bundesländer um Verstärkung. Die mehr als 19 000 im Einsatz befindlichen Beamten sind offenbar zu wenig.

Nach den Krawallen haben etliche Banken ihre Filialen vorübergehend geschlossen. Im Nobelviertel Harvestehude stehen ungewöhnlich viele Parkplätze leer. Die Besitzer haben ihre Autos in Sicherheit gebracht. Hamburg stellt sich auf weitere Gewalt ein. Die Polizei konzentriert sich am Abend erst einmal auf das Nächstliegende: Die G20-Teilnehmer müssen sicher vom Veranstaltungsort Messehallen zur Elbphilharmonie gebracht werden.

Elf schwerverletzte Demonstranten

Bereits am frühen Freitagmorgen waren Demonstranten schwer verletzt worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, stürzten sie bei dem Versuch, mit einer größeren Gruppe von Demonstranten in Hamburg-Bahrenfeld über eine Mauer mit Absperrgitter zu klettern, aus etwa vier Metern Höhe ab, weil das Absperrgitter unter der Last zusammenbrach. Sie wollten sich den Angaben zufolge Zugang zu einem Firmengelände verschaffen. 13 Demonstranten, die sich zum Teil schwer am Kopf verletzten, wurden in Krankenhäuser gebracht. 65 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Hamburg waren mit zwölf Rettungswagen, fünf Notarzteinsatzfahrzeugen und zwei Löschfahrzeugen im Einsatz.