UPDATE 20.22 Uhr

(dpa) - Bei der „Welcome to Hell“-Kundgebung gegen den G20-Gipfel ist es am Donnerstagabend zu massiven Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Demonstranten gekommen. Etwa 1000 Vermummte hatten sich nach Angaben der Polizei unter die Demonstranten gemischt - was die Polizei nicht duldete. Sie stoppte den Zug und setzte Pfefferspray sowie mehrere Wasserwerfer ein. Sanitäter behandelten Verletzte. Über den Platz zogen Rauchschwaden. Der Veranstalter erklärte die Demonstration zwischenzeitlich für beendet.

Die Polizei sagte, man habe versucht, den „schwarzen Block“ der Linksautonomen von den friedlichen Demonstranten zu trennen - dann hätte die Kundgebung fortgesetzt werden können. Dies sei aber nicht gelungen. Polizeisprecher Timo Zill erklärte, man werde Vermummungen nicht dulden. Solange diese nicht abgelegt würden, dürfe der Zug nicht weiterziehen.

Wir bitten alle friedlichen Demonstranten, sich von den vermummten Personen auch räumlich zu distanzieren. #G20HAM17 — Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) July 6, 2017

Die Polizei hatte alle friedlichen Demonstranten dazu aufgerufen, sich von den Vermummten räumlich zu distanzieren. Sie sprach von einer aggressiven Stimmung. Später flogen Flaschen, es wurde Feuerwerk gezündet. Die Polizei hatte von Anfang mit bis zu 8000 gewaltbereiten Demonstranten gerechnet.

Am Hamburger Fischmarkt hatte es am Nachmittag zunächst Musik und Redebeiträge gegeben. Die Demonstration sollte vom Fischmarkt über die Reeperbahn bis etwa 300 Meter an die Messehallen heran gehen. Keine andere Demonstration darf dem G20-Tagungsort in den Messehallen näher kommen.

***

Proteste aus verschiedenen Lagern

(dpa) - Die von der Polizei als besonders heikel eingeschätzte Anti-G20-Kundgebung „Welcome to Hell“ begann am Donnerstagnachmittag am Hamburger Fischmarkt. Die Polizei sprach um 16 Uhr von 1.300 Demonstranten und stetigem Zustrom. Die Veranstalter kritisierten, dass Wasserwerfer aufgefahren waren. Der Demonstrationszug setzte sich gegen 19 Uhr mit rund 6.000 Teilnhemern in Bewegung - friedlich, wie die Polizei betonte. Allerdings befanden sich nach Polizeiangaben offenbar rund 1.000 vermummte Teilnehmer in der Demonstration.

Die Veranstalter schätzten die Zahl auf etwa 8.000. Erwartet wurden etwa 10.000 Linksautonome. Die Polizei rechnete mit bis zu 8.000 gewaltbereiten Demonstranten.

Anders als für andere Veranstaltungen hat die Polizei für diese Demonstration keine Auflagen erlassen. Anmelder Andreas Blechschmidt vom linksautonomen Kulturzentrum „Rote Flora“ warf Innenbehörde und Verfassungsschutz dennoch vor, „eine massive Kampagne“ gegen Demonstranten zu führen: „Das Bündnis, für das ich hier stellvertretend spreche, ist seit einer Woche Ziel einer massiven und denunzierenden Stigmatisierung, mit haltlosen und aus der Luft gegriffenen Gewaltszenarien.“

Brandstiftung im Porsche-Zentrum

Allerdings: In der Nacht auf Donnerstag brannte es bereits im Hamburger Porsche-Zentrum. Hamburgs Polizeipräsident Ralf Martin Meyer sagte im ZDF-„Morgenmagazin“: „Wir müssen von Brandstiftung ausgehen, der Zusammenhang mit dem G20-Gipfel liegt jetzt wahrscheinlich auf der Hand, aber der muss erstmal nachgewiesen werden.“ Zehn Fahrzeuge waren laut Polizei in der Nacht zum Donnerstag mit Brandbeschleuniger angezündet worden. Die Höhe des Schadens war zunächst unbekannt.

Hamburgs Innensenator Andy Grote (SPD) sagte, 1.000 Autonome seien aus dem Ausland angereist, die meisten aus Skandinavien und Italien. „Das ist eine Herausforderung, die die Hamburger Polizei noch nicht zu bestehen hatte“, sagte Grote.

Die Demonstration „ Welcome to Hell “ soll vom Fischmarkt über die Reeperbahn bis etwa 300 Meter an die Messehallen heran gehen, wo der G20-Gipfel am Freitag beginnt.



Bundesjustizminister Heiko Maas hatte zu gewaltfreien Protesten aufgerufen. „Friedlicher Widerspruch gehört zu #G20HAM dazu“, twitterte der SPD-Politiker am Donnerstag. „Zur Debatte sind nicht nur die Regierungschefs eingeladen, sondern alle.“



Friedlicher Widerspruch gehört zu #G20HAM dazu. Zur Debatte sind nicht nur die Regierungschefs eingeladen, sondern alle. #1000Gestalten https://t.co/c034jtLY8n — Heiko Maas (@HeikoMaas) July 6, 2017

Ein Sonderzug aus Basel brachte am Donnerstagmorgen nach etwa 14 Stunden Fahrt rund 700 Protestler aus Deutschland mit. Die Demonstranten wurden von der Bundespolizei kontrolliert und im Schneckentempo durch die Bahnhofshalle geschleust. 33 Menschen war noch in Basel die Einreise nach Deutschland verwehrt worden, ein mit Haftbefehl gesuchter Schweizer wurde gefasst.





Welche Gruppen protestieren gegen den G20-Gipfel in Hamburg? Gegen den G20-Gipfel in Hamburg haben verschiedene Gruppen und auch Einzelpersonen zum Protest aufgerufen. Am Freitag und Samstag treffen sich die großen Wirtschaftsmächte in der Hansestadt. Einige der Protestgruppen und Aktiven: Bündnis „Hamburg zeigt Haltung“: Das Bündnis, ein Zusammenschluss aus rund 200 Einzelpersonen, lehnt das G20-Treffen nicht grundsätzlich ab, will aber die demokratischen Werte in Deutschland unterstreichen. Zu den Unterstützern zählen unter anderem Hamburgs Erzbischof Stefan Heße, Ex-Bürgermeister Ole von Beust (CDU), der Technische Direktor des Fußballclubs St. Pauli, Ewald Lienen und Theatermacher Corny Littmann. Auch die Hamburger SPD, die Grünen und die türkische Gemeinde unterstützen die Initiative. Jan van Aken: Der Linken-Bundestagsabgeordnete Jan van Aken hat für Samstag eine Demonstration mit 50.000 bis 100.000 Teilnehmern angemeldet. Bei dieser Veranstaltung werden Ausschreitungen befürchtet. „ZuG20“: Ein Sonderzug aus Basel mit rund 700 Protestlern traf am Donnerstagmorgen in Hamburg ein. In der Hansestadt verteilten sich die Sonderzug-Mitfahrer quer über die Stadt: Manche wanderten zu einem Übernachtungscamp in Richtung Altonaer Volkspark, andere gingen zum Fischmarkt an der Elbe - dem Startpunkt der für Donnerstagnachmittag geplanten Autonomen-Demo „Welcome to Hell“.

Am Rande der Demonstration kontrollierte die Polizei die Handys von Demonstranten. Auf Twitter erklärte sie, im Hafen seien mehrere Bus-Passagiere und die IMEI-Nummern ihrer Handys überprüft worden. Mit dieser Nummer kann jedes Handy eindeutig identifiziert werden. Apps oder persönliche Daten seien nicht ausgelesen worden, betonte die Polizei.